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İngiliz medyası cami saldırganını koruyor

Londra'da teravih namazından çıkanları 'avlamak isteyen' zanlı terörist değil 4 çocuk babası olarak gösterildi.

20.06.2017 - 12:26
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İngiliz medyası cami saldırganını koruyor

"4 çocuk babasıydı. Zihinsel problemleri vardı." cümlesi İngiltere'nin önde gelen gazetelerinden The Times tarafından Londra'daki Finsbury Park Camisi'nden çıkan Müslümanların üzerine araba süren teröristi tanımlamak için kullanıldı:

İngiliz medyası cami saldırganını koruyor

"Londra'da camiye kamyonetiyle giren şüpheli terörist, 'tek tabanca'ydı. Olay gecesinden bir gün önce sevgilisinden ayrılmış ve bir gece kulübünden kaba davranışları yüzünden dışarı atılmıştı. 47 yaşındaki Darren Osborne, 4 çocuklu işsiz baba komşusunun çocuğuna cinayet planlama suçundan tutuklanmıştı."

İngiliz medyası cami saldırganını koruyor

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İngiliz medyası cami saldırganını koruyor

BASIN KAZA OLARAK GÖRÜYOR

Saldırıda 1 kişi ölmüş, 10 kişi yaralanmıştı.

İngiltere'nin başkentinde camiden çıkan Müslümanların üzerine minibüs sürülmesini Ada basını "kaza" olarak yorumlamıştı.

İngiltere Başbakanı Theresa May, tepkiler üzerine saldırıdan saatler sonra bunun bir "terör" olduğunu nitelemiş, Londra polis teşkilatı da bu açıklamadan sonra saldırıyı "terör" olarak kayıtlara geçmişti.

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