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İngiliz polisi eleştiri oklarının hedefinde

Manchester Arena'da yaşanan patlamanın ardından konuşan görgü tanıkları, güvenlik zaafiyeti nedeniyle İngiliz polisini eleştirdi.

23.05.2017 - 11:25
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ASD

Amerikalı şarkıcı Ariana Grande konserinin sonunda Manchester Arena'da meydana gelen patlama dünyanın gündemine oturdu. İngiltere'de terör alarmı verilirken özellikle Manchester ve çevresinde olağanüstü güvenlik önlemleri alındı.

"PATLAMADAN ÖNCE YANIK KOKUSU VARDI"

Patlamanın şokunu yavaş yavaş atlatan görgü tanıkları da patlama anını ve yaşadıkları paniği anlattı. Görgü tanıkları, patlamanın yaşandığı Manchester Arena'nın fuaye alanında patlamadan hemen önce yanık kokusu ve duman olduğunu fark ettiklerini, ancak polisin buna müdahalede geç kaldığını belirttiler.

Görgü tanıklarının bu ifadelerinin ardından İngiliz güvenlik güçleri de özellikle sosyal medyada yoğun bir eleştiri yağmuruna tutuldu.

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