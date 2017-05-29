taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
97.533
USD
3,5758
EURO
3,9935
ALTIN
145,57
PETR
51,9600

İngiliz polisi saldırıyla ilgili 1 kişiyi gözaltına aldı

Manchester'daki saldırının faili Salman Abedi'yle bağlantılı kişilere yönelik operasyon kapsamında 1 kişi daha gözaltına alındı.

29.05.2017 - 07:35
  1. Haberler
  2. Dünya

MANCE

Manchester polisinden yapılan açıklamada, Manchester saldırısının faili Salman Abedi'yle bağlantılı kişilere yönelik yapılan bir dizi operasyon kapsamında Gorton bölgesinde 19 yaşında bir erkeğin gözaltına alındığı kaydedildi.

13 KİŞİNİN İŞLEMLERİ SÜRÜYOR

Açıklamada şu ana kadar gözaltına alınan kişilerden 22’sinin serbest bırakıldığı, 13'ünün ise işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

Manchester’ın Rusholme ve Gorton bölgelerinde operasyonların sürdüğü kaydedildi.

TERÖR TEHDİDİ

İngiltere'de pazartesi günü Manchester'da düzenlenen bombalı saldırının ardından en üst dereceye çıkarılan terör tehdit seviyesi dün itibariyle düşürülmüştü.

Manchester saldırısının faili Salman Abedi’nin 22 Mayıs gecesi Manchester Arena konser salonunun çıkışında üzerindeki el yapımı parça tesirli bombayı patlaması sonucu 22 kişi ölmüş, 59 kişi yaralanmıştı.

İlginizi Çekebilir
Yunanistan'ın eski Başbakanı yaşamını yitirdi
Yunanistan’ın eski başbakanlarından Konstantin Miçotakis, 99 yaşında hayatını kaybetti.
The Times: Türkler gündemden kaçmak için mi havadan bahsediyor
İngiliz The Times gazetesi muhabiri, Türkiye'deki hava durumunun konuşulması ve haberleştirilmesiyle ilgili ilginç bir iddia ortaya attı.
ABD: Kuzey Kore ile savaş çıkarsa tüm bölge tehlikeye girer
ABD Savunma Bakanı James Mattis, Kuzey Kore ile savaş çıkarsa bunun tüm bölgeyi felakete sürükleyeceğini söyledi.
Mısır'da 'sessiz' teravihe tepki
Mısır'da teravih namazı kıraatinin hoparlörlerle cami dışına verilmesinin yasaklanmasına tepki gösterildi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Brüksel'de çöpleri toplamayan belediyeye protesto

Brüksel'de çöpleri toplamayan belediyeye protesto

25
Moussa Sow, Caner Erkin'in paylaşımını beğendi

Moussa Sow, Caner Erkin'in paylaşımını beğendi

30
Suriye'de rejim güçleri Türkmendağı'nı vurdu

Suriye'de rejim güçleri Türkmendağı'nı vurdu

24
Beşiktaş kafilesine İstanbul'da muhteşem karşılama

Beşiktaş kafilesine İstanbul'da muhteşem karşılama

36
Havalimanında şampiyonluk pastası kesildi

Havalimanında şampiyonluk pastası kesildi

14
Bitlis'te PKK'lı Nuran Ekinci öldürüldü

Bitlis'te PKK'lı Nuran Ekinci öldürüldü

33
Merkel: Başkalarına güvenecek dönemler geride kaldı

Merkel: Başkalarına güvenecek dönemler geride kaldı

20
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM