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İngiliz polisinden 'terör saldırısı' baskını

İngiliz polisi dünkü saldırıyla ilgili 6 adrese baskın düzenledi en az 7 kişi gözaltına alındı.

23.03.2017 - 10:40
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İngiltere'nin Birmingham kentindeki bir eve, dün gece silahlı polisler tarafından operasyon düzenlenmişti. Ardından bugün 6 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi, en az 7 kişi gözaltına alındı.

DÜN YAPILAN TERÖR SALDIRISIYLA BAĞLANTILI

İngiliz basınına konuşan kaynaklar, söz konusu baskının Londra'da dün gerçekleştirilen ve beş kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısıyla bağlantılı olduğunu açıkladı.

İngiliz polisinden 'terör saldırısı' baskını

DÜNKÜ BASKINDA EN AZ İKİ KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

itv'ye bilgi veren görgü tanıklarının ifadelerine göre, dün yaklaşık 10 polis aracı saat 23.45 sıralarında kentin güneydoğusundaki Hagley Road'u kordona aldı.

Baskının ardından iki ya da üç kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

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