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İngiliz şarkıcı sahneden düştü

İngiliz şarkıcı Gemma Collins, BBC ödül töreninde sahnede gizli bir kapağın açılması sonucu yere düştü.

24.10.2017 - 17:07
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İngiltere'nin Başkenti Londra’daki SSE Arena’da önceki gün BBC Radio 1 Genç Ödülleri gecesinde ‘En iyi televizyon programı ödülü’nün kazananını anons ederken talihsiz bir olay yaşadı.

SAHNEDEN GİZLİ BÖLMEYE DÜŞTÜ

36 yaşındaki İngiliz şarkıcı Gemma Collins'in anons yaptığı sırada sahnede yürürken beklenmedik bir kaza yaşadı. Şarkıcı, sahnede bulunan bir kapağın açılması sonucu aşağıya düştü.

Collins’e o sırada açılan bölümdeki platformdan yükselen ve Love Island programıyla ödül kazanan Jamei Jewitt, Amber Davies  ve Marcel Somerville yardım etti.

İngiliz şarkıcı sahneden düştü VİDEO

TAZMİNAT DAVASI AÇACAK

Talihsiz olayı yara almadan atlatan ünlü şarkıcı, kaza nedeniyle ölmüş olabileceğini ve bu nedenle BBC’ye dava açacağını söyledi.

İngiliz şarkıcı sahneden düştü

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