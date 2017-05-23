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İngilizler korku içinde

Dün akşam Manchester'da meydana gelen ve 22 kişinin hayatını kaybettiği patlamanın ardından sokaklar boş kaldı.

23.05.2017 - 09:53
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İngilizler korku içinde

İngiltere'nin en büyük şehirlerinden Manchester'da Manchester Arena'da Ariana Grande konserinin sonlarında dün akşam yerel saatle 22:35'te patlama meydana geldi.

22 KİŞİ ÖLDÜ ÇOK SAYIDA YARALI VAR

Patlama sonucu 22 kişi hayatını kaybederken, en 50 kişi de yaralı.

SOKAKLAR BOŞ KALDI

Patlamanın ardından korkuya kapılan İngilizler dışarıya çıkmadı ve bu sabah Manchester sokaklarının boş kaldığı görüldü.

İngilizler korku içinde

İngilizler korku içinde

PKK'LI CANLI BOMBA İÇİN ANMA DÜZENLEMİŞLERDİ

Öte yandan İngilizler, 17 Şubat 2016'da Ankara'da 29 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısının faili PKK'lı canlı bomba Abdullah Sömer için Trafalgar Meydanı'ndan anma yürüyüşü düzenlemişti.

İngilizler korku içinde

Bu yürüyüşe İngiliz Yeşil Parti lideri Natalie Bennett, Diyarbakır’da gözaltına alınıp serbest bırakılan İskoç Ulusal Partisi milletvekili Natalie Mcgarry ve İngiliz insan hakları savunucusu Peter Tatchell da katılmıştı, anma yürüyüşünü ise Mike Campbell organize etmişti.

İngilizler korku içinde

İngilizler korku içinde

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