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İngiltere Akın İpek'e kayyum gereği görmedi

Londra yüksek mahkemesi Türkiye'deki kayyumların Akın İpek'in İngiltere'deki mal varlıkları üzerinde yetki sahibi olmadığına karar verdi.

Ajanslar | 24.12.2016 - 08:55
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Koza Grubu'na Ekim 2015'te atanan kayyumlar, İpek'in Mart 2014'te İngiltere'de kurulan Koza Ltd. adlı şirketin de başkanlığından uzaklaştırılmasını ve şirketin sermayesinin kullanımında söz hakkının alınmasını istemişti.

AKIN İPEK'E SAHİP ÇIKTILAR

Reuters'ın aktardığına göre, Londra mahkemesinin yargıcı, Türk kayyumlarının İngiltere'deki varlıklar üzerinde söz sahibi olmadığına karar verdi.

Yargıç aynı zamanda, Hanson Varlık Yönetimi tarafından yönetilen hesaplara 60 milyon sterlin aktarılmasının ve böylece Koza Ltd. şirketinin daha yüksek bir getiri sağlamasının mümkün olduğuna da hükmetti.

FETÖ BAĞLANTILI ŞİRKETLER

Koza İpek kayyumları için yeni karar Koza İpek Medya ve Madencilik Grubu'nun sahibi Akın İpek, İngiltere'de bulunuyor.

Gruba dahil olan Koza Altın ve diğer şirketler FETÖ bağlantılı oldukları suçlamasıyla Ekim 2015'te kayyuma devredilmişti.

Akın İpek'in aile şirketi olan İpek Holding, Koza Altın'da yüzde 25 hisse sahibi.

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