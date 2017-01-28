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İngiltere Başbakanı Anıtkabir özel defterini imzaladı

İngiltere Başbakanı May, Anıtkabir özel defteri imzalayarak 'Yurt sulh cihanda sulh' ifadelerini kullandı.

28.01.2017 - 15:00
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Birleşik Krallık Başbakanı Theresa May, Türkiye'ye gerçekleştirdiği resmi ziyaret kapsamında, Anıtkabir'i ziyaret etti.

Resmi temaslarda bulunmak üzere Ankara'ya gelen İngiltere Başbakanı May, Anıtkabir ziyaretinde, Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakarak, Anıtkabir özel defterini imzaladı.

İngiltere Başbakanı Anıtkabir özel defterini imzaladı

İNGİLTERE BAŞBAKAN'INDAN 'YURTTA SULH CİHANDA SULH VURGUSU

İngiltere Başbakanı May, özel deftere, "Modern Türkiye'nin kurucusunu burada anmak benim için büyük bir gurur. Atatürk'ün 'Yurtta sulh cihanda sulh' hayalini gerçekleştirmek için gayretlerimizi canlandıralım" diye İngilizce yazdı.

İngiltere Başbakanı Anıtkabir özel defterini imzaladı

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