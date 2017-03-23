İngiltere Başbakanı May'den saldırganla ilgili açıklama

Londra'daki Başbakanlık Ofisi'nden çıkışta ilk kez görüntülenen İngiltere Başbakanı Theresa May, daha sonra Avam Kamarası'yla bir toplantıya katıldı.

"KORKMUYORUZ"

AFP'nin haberine göre, dünkü saldırılarla ilgili konuşan İngiltere Başbakanı May, korkmadıklarını dile getirdi.

"BİZİMLE BİRLİKTE DURAN TÜM MÜTTEFİKLERİMİZE TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Ayrıca May, ifade özgürlüğü, insan hakları ve hukukun üstünlüğünün parlamentoda bir bütün içinde var olduğunu belirtti. May, "Dünyanın dört bir yanında bizimle birlikte duran tüm müttefiklerimize teşekkür ediyorum." dedi.

Teröristlerin öfkelerini masum kadın, erkek ve çocuklardan çıkardığını vurgulayan May, kurbanlar arasında 12 İngiliz, 4 Fransız çocuk, 2 Romanyalı, 4 Güney Koreli, 1 Alman, 1 Polonyalı, 1 Çinli, 1 Amerikalı ve 2 Yunan olduğunu açıkladı.

İngiltere parlamentosu önünde silahlı saldırı VİDEO

DAHA ÖNCE SORGULANIP, SERBEST BIRAKILDI

May, saldırıda öldürülen polisin 'kahraman' olduğunu ve kahraman polis sayesinde saldırganın parlamento binasına giremediğini belirtti. Saldırganın Birleşik Krallık doğumlu olduğunu doğrulayan May, daha önce MI5 tarafından da radikalizm şüphesiyle sorgulanmış bir kişi olduğunu duyurdu.

Öte yandan saldırganın kimliğinin bilindiğini fakat daha sonra açıklanacağını dile getirdi. May, saldırının 'İslami ideoloji'den etkilendiğini ifade etti. May, ülke çapında devriyelerin ve sokaklardaki polis sayısının artırılmasının önlem olarak yapıldığını söyledi.