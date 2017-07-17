İngiltere 'Brexit aşamalı uygulanmalı' görüşünde

İngiltere Maliye Bakanı Philip Hammond, hükümetin önde gelen üyelerinin ekonominin korunması için Avrupa Birliği'nden ayrılma sürecinin aşamalı olarak uygulanması gerektiği görüşüne giderek yaklaştıklarını söyledi.

İNGİLTERE BREXİT BAKANI BUGÜN MÜZAKERELERE KATILACAK

İngiltere'nin Brexit Bakanı David Davis bugün Brüksel'de ilk kez tam kadrolu Brexit müzakerelerine katılacak. AB yetkilileri, önemli konularda henüz kesin bir tavır belirlememiş olan İngiliz hükümetinin, ülke 2019'da AB'den ayrılmadan önce bir anlaşma sağlanması konusunda elini daha çabuk tutmasını istiyorlar.

Geçen ay yapılan erken seçimde meclis çoğunluğunu kaybetmiş olan muhafazakar Başbakan Theresa May'in yerine geçebilecek kişi olarak adı geçen Hammond, geçici bir anlaşmanın gerekli olduğu görüşünü sık sık tekrarlıyor.

Hammond'a göre aşamalı bir geçiş uygulaması, İngiltere'nin Brexit'in iş dünyası üzerindeki etkisini en aza indirmek için, şimdi var olan düzenlemelerin boşluğunu doldurmasına imkan verecek.

GEÇİŞ SÜRECİNE İTİRAZI YOK

Hammond BBC televizyonuna dün yaptığı açıklamada, diğer milletvekillerinin çoğunun, "izlenmesi gereken doğru ve mantıklı yolun bu olduğu" görüşüne vardıklarını söyleyerek, "Beş hafta önce bir geçiş dönemi fikri çok yeni bir fikirdi. Şimdi ise kabinede hemen hemen herkesin bir tür geçiş döneminin olması gerektiği görüşünde olduğu görülüyor."

Hammond, "Sanırım kabinenin, müzakere avantajlarımızı en yüksek düzeye çıkaracak ve mümkün olan en olumlu anlaşmayı yapmamıza imkan verecek bir pozisyon üzerinde görüş birliğine vardığını göreceksiniz" dedi. AB ile kısa sürede kesin bir kopma tavrını savunan Ticaret Bakanı Liam Fox ise, sınırlı bir süre için olması ve İngiltere'ye ikili ticaret anlaşmaları yapma imkanı vermesi koşuluyla, bir geçiş sürecine itirazı olmadığını söyledi.

"DAHA FAZLA AÇIKLIK İSTİYORLAR"

Hammond, iş dünyası ve tüketicilerin güvenini sağlam tutmak için hükümetin mümkün olan en yüksek düzeyde açıklık sağlaması gerektiğini söyledi. "İş dünyasının yatırım konusundaki kararlarını, eğer ellerinde imkan varsa, ertelediklerini görüyoruz... Hepsi Avrupa ile gelecekteki ilişkimizin nasıl olacağı konusunda daha fazla açıklık istiyor."

Hammond, geçiş süresinin uzunluğunun, gümrük ve muhaceret gibi alanlarda yeni sistemlerin işler hale gelmesi için gerekecek zamana bağlı olduğunu ancak "bir-iki yıl" olarak tanımlanması gerektiğini de ekledi.