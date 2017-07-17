taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
105.359
USD
3,5399
EURO
4,0562
ALTIN
140,08
PETR
49,1300

İngiltere 'Brexit aşamalı uygulanmalı' görüşünde

İngiltere Maliye Bakanı Philip Hammond, BBC'ye Brexit ile ilgili önemli açıklamalar yaptı.

17.07.2017 - 11:39
  1. Haberler
  2. Dünya

w

İngiltere Maliye Bakanı Philip Hammond, hükümetin önde gelen üyelerinin ekonominin korunması için Avrupa Birliği'nden ayrılma sürecinin aşamalı olarak uygulanması gerektiği görüşüne giderek yaklaştıklarını söyledi.

İNGİLTERE BREXİT BAKANI BUGÜN MÜZAKERELERE KATILACAK

İngiltere'nin Brexit Bakanı David Davis bugün Brüksel'de ilk kez tam kadrolu Brexit müzakerelerine katılacak. AB yetkilileri, önemli konularda henüz kesin bir tavır belirlememiş olan İngiliz hükümetinin, ülke 2019'da AB'den ayrılmadan önce bir anlaşma sağlanması konusunda elini daha çabuk tutmasını istiyorlar.

Geçen ay yapılan erken seçimde meclis çoğunluğunu kaybetmiş olan muhafazakar Başbakan Theresa May'in yerine geçebilecek kişi olarak adı geçen Hammond, geçici bir anlaşmanın gerekli olduğu görüşünü sık sık tekrarlıyor.

Hammond'a göre aşamalı bir geçiş uygulaması, İngiltere'nin Brexit'in iş dünyası üzerindeki etkisini en aza indirmek için, şimdi var olan düzenlemelerin boşluğunu doldurmasına imkan verecek.

GEÇİŞ SÜRECİNE İTİRAZI YOK

Hammond BBC televizyonuna dün yaptığı açıklamada, diğer milletvekillerinin çoğunun, "izlenmesi gereken doğru ve mantıklı yolun bu olduğu" görüşüne vardıklarını söyleyerek, "Beş hafta önce bir geçiş dönemi fikri çok yeni bir fikirdi. Şimdi ise kabinede hemen hemen herkesin bir tür geçiş döneminin olması gerektiği görüşünde olduğu görülüyor."

Hammond, "Sanırım kabinenin, müzakere avantajlarımızı en yüksek düzeye çıkaracak ve mümkün olan en olumlu anlaşmayı yapmamıza imkan verecek bir pozisyon üzerinde görüş birliğine vardığını göreceksiniz" dedi. AB ile kısa sürede kesin bir kopma tavrını savunan Ticaret Bakanı Liam Fox ise, sınırlı bir süre için olması ve İngiltere'ye ikili ticaret anlaşmaları yapma imkanı vermesi koşuluyla, bir geçiş sürecine itirazı olmadığını söyledi.

İngiltere 'Brexit aşamalı uygulanmalı' görüşünde

"DAHA FAZLA AÇIKLIK İSTİYORLAR"

Hammond, iş dünyası ve tüketicilerin güvenini sağlam tutmak için hükümetin mümkün olan en yüksek düzeyde açıklık sağlaması gerektiğini söyledi. "İş dünyasının yatırım konusundaki kararlarını, eğer ellerinde imkan varsa, ertelediklerini görüyoruz... Hepsi Avrupa ile gelecekteki ilişkimizin nasıl olacağı konusunda daha fazla açıklık istiyor."

Hammond, geçiş süresinin uzunluğunun, gümrük ve muhaceret gibi alanlarda yeni sistemlerin işler hale gelmesi için gerekecek zamana bağlı olduğunu ancak "bir-iki yıl" olarak tanımlanması gerektiğini de ekledi.

İlginizi Çekebilir
Çandan rahatsız oldu kiliseye ihtarname gönderdi
Yunanistan'ın Rodos adasında bir iş adamı, çalan çandan rahatsız olduğu için kiliseye ihtarname gönderdi.
Kanada'da Müslüman mezarlığı için referandum
Müslümanlara mezar tahsisi talebi, çevre sakinlerinin katıldığı referandumda 16 kabul oyuna karşı 19 "hayır" oyuyla reddedildi.
Çin'de sel 18 can aldı
Ülkenin kuzeydoğusunda meydana gelen sel baskınları nedeniyle 18 kişi hayatını kaybetti, 18 kişi kayboldu.
Musul'da 25 DEAŞ'lı tünelde yakalandı
Musul'un DAEŞ'ten geri alınmasının ardından terörle mücadele birimlerinin kentte operasyonları sürüyor.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Eyüp'te sela okuyan imama saldırı

Eyüp'te sela okuyan imama saldırı

163
Selahattin Aydoğdu serbest bırakıldı

Selahattin Aydoğdu serbest bırakıldı

250
Cumhurbaşkanı Erdoğan Albay Kuş'u uçaktan selamladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Albay Kuş'u uçaktan selamladı

61
Fenerbahçe'nin yeni transferi Elif Elmas İstanbul'da

Fenerbahçe'nin yeni transferi Elif Elmas İstanbul'da

54
CHP kayyum atamalarına karşı çıktı

CHP kayyum atamalarına karşı çıktı

175
New York Times'ın Irak analizi

New York Times'ın Irak analizi

35
Kılıçdaroğlu: Daha fazla sokak protestosu yapacağım

Kılıçdaroğlu: Daha fazla sokak protestosu yapacağım

170
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM