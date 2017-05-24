İngiltere İçişleri Bakanı Rudd'tan Manchester yorumu

İngiltere İçişleri Bakanı Amber Rudd, Manchester'da intihar saldırısı düzenleyerek 22 kişiyi öldüren Salman Abedi'nin 'muhtemelen' tek başına hareket etmediğini açıkladı.

Rudd, eyleme yönelik soruşturmanın ayrıntılarının İngiliz makamlardan önce ABD'li güvenli yetkililerince 'sızdırılmasını' da 'rahatsız edici' oalrak niteledi.

"İPUÇLARI TAKİP EDİLİYOR"

BBC'ye konuşan Rudd "Muhtemelen, tek başına bu eylemi yapmıyordu o nedenle istihbarat kurumları ve polis bizi güvende tutmak amacıyla tüm bilgiyi elde etmek için ipuçlarını takip ediyor" dedi.