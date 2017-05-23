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İngiltere saldırıda kaybolan gençler için seferber oldu

Konserde meydana gelen patlama sonrası kaybolan çocuklar sosyal medyada aranıyor.

23.05.2017 - 09:47
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İngiltere'de ABD'li şarkıcı Ariane Grande'nin konserinde meydana gelen patlamada 22 kişi yaşamını yitirmiş ve 59 kişi de yaralanmıştı.

İngiltere saldırıda kaybolan gençler için seferber oldu

EBEVEYNLER SOSYAL MEDYADAN SESİNİ DUYURUYOR

Saldırının ardından konsere giden çocuklarına ulaşamayan ebeveynler sosyal medyadan sesini duyuruyor.

İngiltere saldırıda kaybolan gençler için seferber oldu

İNGİLTERE SEFERBER OLDU

İngiltere bu kayıp çocuklara ulaşmak için adeta seferber oldu. Çocuklarının yaşamından haber almak isteyen anne-babalar #ManchesterMissing etiketiyle çocuklarının kayıp olduğunu duyuruyor. Konser alanının yanındaki otelde 50 refakatsız çocuğun olduğu bildirildi.

İngiltere saldırıda kaybolan gençler için seferber oldu

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