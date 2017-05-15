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İngiltere'de erken seçime doğru

İngiltere'deki anketlerde Başbakan Theresa May’in liderliğindeki Muhafazakar Parti, yarışı 14 puan önde götürüyor.

15.05.2017 - 16:03
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ma

Erken genel seçime 3 haftadan az bir zaman kala anketler, Muhafazakar Partinin oy oranını yüzde 47 olarak tahmin ederken, ana muhalefetteki İşçi Partisinin oy oranını ise küçük bir artışla yüzde 32’yi bulabileceğini öngörüyor.

Muhafazakar Parti 2015 genel seçiminde yüzde 36,9 oranında oy alırken, İşçi Partisi yüzde 30,4'te kalmıştı.

UKIP PARTİSİNDE İSE BÜYÜK DÜŞÜŞTE

Aşırı sağcı Birleşik Krallık Bağımsızlık Partisinin (UKIP) oy oranı ise büyük bir düşüşle geçen seçimde aldığı yüzde 12,6’dan yüzde 5’e gerilemiş görünüyor. Önceki hafta yapılan yerel seçimde daha önce sahip olduğu 151 belediye meclis üyeliğinden 150’sini kaybeden UKIP, pek çok seçim bölgesinde muhafazakar adayların şansını artırmak için aday göstermeme kararı aldı.

2010-2015 yıllarında Muhafazakar Parti ile koalisyon ortağı olarak hükümette yer alan ancak 2015 genel seçiminde büyük oy kaybeden Liberal Demokrat Parti de anketlere göre oy oranını yükseltebilmiş değil. Liberal Demokrat Partinin oy oranı hala 2015’te aldığı yüzde 8 düzeyinde bulunuyor. Anketlerde Theresa May’in kişisel oy oranı ise yüzde 47 ile İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn’in 24 puan önünde görünüyor. Her iki liderin de bu hafta içinde seçim beyannamelerini ilan etmesi bekleniyor.

SEÇİM VAATLERİ 8 HAZİRAN'DA ERKEN GENEL SEÇİME GİDECEK

İngiltere’de, Theresa May seçim kampanyasını "Güçlü ve istikrarlı liderlik" sloganıyla yürütüyor. May, seçemenlere, kendisinin alternatifinin "Corbyn liderliğindeki bir kaos koalisyonu" olacağı mesajını veriyor.

May, seçim kampanyasında somut vaatlere yeterince yer vermemekle eleştiriliyor. İktidar partisini "Ayrıcalıklı azınlık" için çalışmakla suçlayan Corbyn ise seçim kampanyasını "Azınlık değil, çoğunluk için" sloganıyla yapıyor.

Corbyn’in propaganda kampanyasında yılda 9 bin sterlini bulan öğrenci harçlarını kaldırmak, demiryollarını ve enerji şirketlerini kamulaştırmak gibi vaatler öne çıkıyor. Corbyn, bankaların ve finans sektörünün vergilerini artırarak oluşan geliri kamu hizmetlerine aktarma sözü veriyor.

Ülkede önceki hafta yapılan yerel seçimde Muhafazakar Parti belediye meclis üyesi sayısını 563 artırırken, İşçi Partisi ise 382 meclis üyeliğini yitirmişti. Yerel seçimdeki oy oranlarının genel seçime yansıması halinde iktidar partisinin 650 sandalyeli parlamentoda, milletvekili sayısını 330'dan 349'a yükseltebileceği, ana muhalefet partisinin milletvekili sayısının ise 229'dan 215'e düşebileceği hesaplanıyor.

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