İngiltere'de halk teröre karşı birleşti

Londra'da düzenlenen terör saldırısı dünya gündemine otururken, halk teröre karşı tek yürek oldu.

90 bin liraya aldığı motosikletle gündeme gelen İdo Tatlıses, "Motosikleti babamın maaşıyla aldım" dedi.

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Galatasaray Hasan Ali'nin peşinde

Sezon sonunda Fenerbahçe ile sözleşmesi bitecek olan Hasan Ali Kaldırım için Galatasaray devreye girdi.