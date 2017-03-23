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İngiltere'de halk teröre karşı birleşti

Londra'da düzenlenen terör saldırısı dünya gündemine otururken, halk teröre karşı tek yürek oldu.

23.03.2017 - 08:59
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İngiltere'de halk teröre karşı birleşti

İngiltere'nin başkenti Londra'da parlamento binası önünde terör saldırısı düzenlendi.

5 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Otomobilini yayaların üzerine süren terörist, bir polisi bıçakladıktan sonra öldürüldü. Saldırıda 5 kişi hayatını kaybederken 20'den fazla kişi de yaralandı.

BİRLİK BERABERLİK MESAJI

Dünya gündeminin 1 numaralı konusu olan saldırıdan sonra İngiltere Başbakanı May, birlik beraberlik mesajları verdi, parlamentonun toplantılarına ara vermeyeceğini söyledi.

İngiltere'de halk teröre karşı birleşti

TERÖR KURBANLARI ANILDI

Vatandaşlar da terör saldırısından sonra olay yerine giderek hayatını kaybedenleri andı.

Polisin geniş güvenlik önlemleri aldığı bölgeye giden vatandaşlar, saatin geç olmasına rağmen olay yerine çiçek bıraktı.

TÜRKİYE'DE OLUNCA..

İngiltere'de saldırıdan sonra yaşanan bu birleşim, Türkiye'de terör saldırılarından sonra hükümeti katliam yapmakla suçlayan göstericileri akıllara getirdi.

İngiltere'de halk teröre karşı birleşti

İngiltere'de halk teröre karşı birleşti

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