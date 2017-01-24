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İngiltere'de mahkeme Brexit kararını açıkladı

Yüksek Mahkeme, AB’den resmi çıkış işlemlerine başlamadan önce Başbakan May’in parlamentonun onayını alması gerektiğine hükmetti

24.01.2017 - 14:32
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İngiltere'de mahkeme Brexit kararını açıkladı

İngiliz Yüksek Mahkemesi, hükümetin, Başbakan Theresa May'in AB Lizbon Anlaşması'nın 50'inci maddesini yürürlüğe koyup iki yıllık ayrılık görüşmeleri başlatmak için "kraliyet imtiyazı” olarak adlandırılan yürütme yetkilerini kullanabileceği yönündeki tartışmasına son noktayı koydu.

PARLAMENTO ONAY VERMELİ

Mahkeme, AB'den resmi çıkış işlemlerine başlamadan önce Başbakan May'in parlamentonun onayını alması gerektiğine hükmetti.

Ayrıca Yüksek Mahkeme, İngiltere'nin Kuzey İrlanda, İskoçya ve Galler'deki meclislerinin AB'den çıkmayı düzenleyen 50'inci madde yürürlüğe konmadan önce onay vermesi gerektiği yönündeki tartışmaları da reddetti.

Kararı 3'e karşı 8 oyla alan Yüksek Mahkeme'nin başkanı David Neuberger, "Referandum siyasi açıdan büyük öneme sahip ancak bunu düzenleyen parlamento kararı, bunun sonucunda neler olacağını ortaya koymadı” dedi.

İngiltere'de mahkeme Brexit kararını açıkladı

HÜKÜMETİN AÇIKLAMASI

Theresa May'in Sözcüsü yaptığı açıklamada, "İngiliz halkı AB'den ayrılmak için oy verdi ve hükümet planlandığı gibi mart sonuna kadar 50'inci maddeyi uygulamaya koyup onların bu kararını teslim edecek. Bugünkü kadar bunu değiştirecek bir şey değil" dedi.

İSKOÇLAR KALMA TARAFTARI

Öte yandan 2014'te Birleşik Krallık'ta kalmaya karar veren İskoçya'da Brexit nedeniyle ikinci bir bağımsızlık referandumu gündeme gelmişti. Eski İskoçya Başbakanı Alex Salmond yaptığı bir açıklamada, Theresa May'in Brexit konusundaki sert tutumundan ötürü İskoçya'da iki yıl içinde yeniden bağımsızlık referandumu düzenleneceğini düşündüğünü söylemişti.

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