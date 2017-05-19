İngiltere'de perakende satışlar arttı

İngiltere’de ilk çeyrekte daralan perakende satışlar Paskalya Bayramı ve sıcak havaların etkisini gösterdiği Nisan ayında yeniden yükselişe geçti.
YÜZDE 1'LİK YÜKSELİŞ OLACAĞI TAHMİN EDİLMİŞTİ
Perakende satışlar bir önceki aya göre yüzde 2, geçen yılın aynı dönemine oranla ise yüzde 4,5 artış gösterdi. Analistler Nisan ayında yüzde 1’lik yükseliş olacağı tahmininde bulunmuştu.
Bütün satış hacimlerinde yükseliş olurken, en sert artış giyim sektöründe görüldü. Açıklamanın ardından Sterling yabancı para birimleri karşısında değer kazandı.