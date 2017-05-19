İngiltere'de perakende satışlar arttı

29 yıl önce yaşamını yitiren Amerikalı ressam Basquiat'ın bir eseri 110,5 milyon dolara alıcı buldu, müzayede rekoru kırıldı.

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Japonya’da 1.4 metre uzunluğunda timsah balığı yakalandı

Japonya’nın en güzel kalelerinden biri olan Nagoya Kalesi'nin etrafını çeviren su hendeğinde dev bir timsah balığı yakalandı.