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İngiltere'de perakende satışlarda düşüş

İngiltere’de perakende satışlar, 2017'nin ilk çeyreğinde yüzde 1,4 daralarak son 7 yılın en sert düşüşünü kaydetti.

21.04.2017 - 15:12
  1. Haberler
  2. Ekonomi

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İngiltere Ulusal İstatistik Ofisi’nden (ONS) yapılan açıklamada, ülkede perakende satışların yılın ilk 3 ayında bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 1,4, martta da bir önceki aya göre yüzde 1,8 azaldığı bildirildi.

MAĞAZA FİYATLARI YÜZDE 3,3 ARTTI

Yılın ilk çeyreğinde tekstil, giyim ve ayakkabı hariç bütün perakende kalemlerinin satışlarında düşüş görüldüğü belirtilen açıklamada, ortalama mağaza fiyatlarının mart itibarıyla yıllık bazda yüzde 3,3 arttığı, bunun Mart 2012'den bu yana en yüksek artış olduğu vurgulandı.

PERAKENDE SATIŞLARINDA DÜŞÜŞ

Son verilere göre, bu yılın ilk çeyreği itibarıyla ülkede perakende satışlar yaklaşık son 7 yılın en sert düşüşünü kaydetti.

ONS Kıdemli İstatistik Uzmanı Kate Davies, ülkede perakende satışlarda son 7 yılın en sert düşüşü kaydedilmesine ilişkin değerlendirmesinde, "Öyle görünüyor ki bu tüm sektörlerdeki fiyat artışlarının sonucu." ifadesini kullandı.

STERLİNDE DEĞER KAYBI

Lloyds Ticari Bankacılık Yöneticisi Keith Richardson da söz konusu verilerin Britanyalı tüketiciler üzerinde bulutların toplanmaya başladığını gösterdiğini belirterek, "Artan gıda ve yakıt fiyatları, azalan reel gelir artışı sonunda tüketicilerin kemerlerini sıkmasına neden oluyor. Sterlindeki değer kaybı perakende maliyetlerini baskılamaya devam ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

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