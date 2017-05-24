İngiltere'de terör tatbikatı gerçek oldu

Paris ve Brüksel’deki DEAŞ saldırılarının ardından güvenlik önlemlerinin artırıldığı İngiltere'de saldırı tatkibatı yapılmıştı.

İngiliz polisi yapılan tatbikatta, bir alışveriş merkezine bombalı saldırı yapmaya çalışan teröristi etkisiz hale getirmişti.

TATBİKAT GERÇEK OLDU

2 gün önce Manchester Arena'da yaşanan terör saldırısı da yapılan tatbikatı anımsattı. Giriş kapısının önünde kendini patlatan canlı bomba 23 kişi ölümüne 119 kişi de yaralanmasına neden oldu.

İNGİLİZ POLİSİ YETERSİZ KALDI

Tatbikat yapılmasına rağmen güvenlik zaafiyeti ülke gündemine oturdu. Görgü tanıklarının ifadeleri de İngiliz polisinin yetersiz kaldığını gün yüzüne çıkardı.