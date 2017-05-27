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İngiltere'de terör tehdit seviyesi düşürüldü

İngiltere'de pazartesi günü Manchester'da düzenlenen bombalı saldırının ardından en üst dereceye çıkarılan terör tehdit seviyesi düşürüldü.

27.05.2017 - 14:43
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sd

Başbakan Theresa May, bu sabah yapılan acil durum kabine toplantısının ardından "kritik"e çıkarılan terör tehdit seviyesinin bir alt derece olan "ciddi"ye düşürüldüğünü açıkladı.

Karar, iç istihbarat servisi MI5 bünyesindeki Ortak Terör Analiz Merkezinin (JTAC) tavsiyesiyle alındı.

İSTİHBARAT YOK, SALDIRI OLABİLİR

"Kritik" seviyesi, her an bir terör saldırısı olabileceğine dair somut bir istihbaratın olduğu anlamına gelirken "ciddi" seviyesi, böyle bir istihbarat olmamakla birlikte saldırının kuvvetle muhtemel görüldüğünü gösteriyor.

Abedi'nin, Manchester Arena konser salonunun çıkışında üzerindeki el yapımı parça tesirli bombayı patlaması sonucu 22 kişi ölmüş, 59 kişi yaralanmıştı.



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