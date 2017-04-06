İngiltere'de Türk seçmenler bugün sandık başında

İngiltere, Kuzey İrlanda, İskoçya ve Galler'deki Türk seçmenler anayasa değişikliği referandumu için 9 Nisan'a kadar oy kullanabilecekler.
SABAH 9 İLE AKŞAM 9 ARASINDA OY KULLANABİLECEKLER
Oy kullanma işlemi İngiltere'nin başkenti Londra'nın Hammersmith semtindeki Novotel London West Hotel ve Convention Centre'da 6-9 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Vatandaşlar yerel saatle 09:00 ile 21:00 saatleri arasında oy kullanabilecek.
İskoçya'da da Edinburgh'daki Başkonsolosluğuna bağlı Türk vatandaşları başkonsolosluktaki çalışma ofisinde oy kullanacaklar.