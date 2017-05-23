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İngiltere'de ulaşım seferleri iptal edildi

Manchester'da meydana gelen patlamanın ardından İngiliz ulaşım birimleri, Manchester'da tren ve metro seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.

23.05.2017 - 10:04
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Manchester Arena'da Ariana Grande konseri sonrasında meydana gelen patlamanın yankıları sürüyor.

İngiltere'de ulaşım seferleri iptal edildi

Özellikle Manchester bölgesinde alarma geçen emniyet güçleri, güvenliği sağlamak için bir dizi önlem aldı.

TÜM SEFERLER İPTAL

İngiltere ulusal demiryolları sitesinden yapılan duyuruda; Manchester Arena etrafındaki tüm metro ve tren istasyonlarının kapalı olacağı, metro ve trenlerin çalışmayacağı ifade edildi.

Ayrıca toplu ulaşım alanlarından uzak durulmasının tavsiye edildiği duyuruda, bu önlemlerin tamamen polis ve acil servis ekiplerinin işini kolaylaştırmak amacıyla alındığı belirtildi.

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