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İngiltere'den ABD'nin Suriye saldırısına destek

İngiltere hükümeti, ABD'nin Suriye saldırısına destek vererek, saldırıyı "uygun bir cevap" olarak nitelendirdi.

07.04.2017 - 08:48
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ABD'nin Suriye'nin en önemli hava üslerinden Şayrat'ı 59 Tomahawk füzesiyle vurmasının ardından, İngiltere'den de destek geldi.

BBC'nin haberine göre İngiltere hükümeti saldırı için "barbarca yapılan kimyasal silah saldırısına karşı uygun bir cevap." olarak niteledi.

ABD hava saldırısı, üsteki uçakların "kimyasal saldırı" yaptığı iddiası üzerine yapılmıştı.

KİMYASAL SİLAHLAR ÇIKARTILMIŞTI

Ancak ABD ve Suriye, 2013 yılında ülkedeki kimyasal silahların tamamının çıkartılması için anlaşmış, bu işlem ABD'nin gözetiminde gerçekleştirilmişti.

2014 ortalarında Suriye'de kimyasal silah kalmamıştı.

Rusya açıklamasında Suriye ordusunun cihatçıların silah deposunu vurduğu, bu bölgede kimyasal silah üretilmekte olduğu, vurulan depoda bunların bulunduğu söylenmişti.

Rusya, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne de saldırının araştırılması için tasarı sunmuştu.

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