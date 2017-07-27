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İngiltere'den çevreci adım

İngiltere'de 2040 yılından itibaren yeni benzinli ve dizel araçların satışı tamamıyla sonlandırılacak.

27.07.2017 - 11:34
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  2. Dünya

İngiliz basınında çıkan haberlere göre, iklimin korunması amacıyla elektrik ve benzin ya da dizel motoru da olan hibrit otomobillerin satışı da yasaklanacağı iddia edildi.

2040 YILINDAN İTİBAREN YASAK

2040 yılından itibaren sadece elektrik motorlu taşıt satışına izin verilecek. İngiltere Çevre Bakanlığı basında yer alan haberlerle ilgili açıklama yapmadı ancak hükümetin bugün kamuoyunu karar hakkında bilgilendirmesi bekleniyor.

İngiltere'den çevreci adım

Fransa'nın da 2040 yılından itibaren içten yanmalı motor donanımlı taşıtların satışını yasaklamayı planladığı bildiriliyor. İngiltere hükümeti sivil toplum kuruluşlarının açtığı hava kirliliği davalarını kaybettiği için sera gazı emisyonunun azaltılmasında karar kılmıştı. Hava kirliliğinin azaltılamaması durumunda 2020 yılında İngiltere'deki dizel motorlu taşıtlardan ekstra vergi alınacağı da gazetelerde çıkan haberler arasında.

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Uzmanlar tarafından, iklimi koruma kurallarının sertleştirilmesi nedeniyle önümüzdeki yıllarda benzin ve dizel motorlu taşıt satışlarında önemli düşüş olacağı tahmin ediliyor. Menzilinin kısa, fiyatının ise yüksek olması nedeniyle elektrikli otomobillerin toplam satış içindeki payı oldukça düşük seviyede seyrediyor.

ELEKTRİKLİ MOTORLU ARAÇLAR KULLANILACAK

Alman Daimler ve Volkswagen şirketleri 2025 yılından itibaren elektrik motorlu otomobillerin toplam satış içindeki payını yüzde 25'e çıkarmayı planlıyor. Geely adlı Çin şirketinin sahibi olduğu Volvo benzin ve dizel motorlu taşıtların satışına son vereceğini ve 2019'dan itibaren İsveç'teki tesislerinde sadece elektrik ve hibrit motorlu taşıt imal edeceğini duyurmuştu. Alman BMW şirketi Mini marka otomobillerin elektrik motorlu versiyonunun İngiltere'de monte edileceğini duyurdu.

İngiltere'den çevreci adım

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