İngiltere'den İdlib tepkisi: Korkunç

Murat Gürbüzerol, Samsunspor ile Balıkesirspor arasında oynanan karşılaşmada attığı röveşata golüyle takımına 3 puanı kazandıran isim oldu.

Türk Hava Yolları, şehit ve gazi olan polis çocuklarını Uçuş Eğitim Merkezi'nde misafir etti, çocuklar simülatörde uçuş keyfini tattılar.

THY şehit ve gazi çocuklarını misafir etti

Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde bir araya gelen vatandaşlar, terör örgütleri FETÖ/PDY ve PKK'yı protesto etti.

1 Ahmet Hakan'dan İnce'yi zora düşüren soru Ahmet Hakan canlı yayında, anayasa ile ilgili CHP'li vekil İnce'yi zora düşüren bir soru sordu.

2 Referanduma 12 gün kala 3 büyükşehir anketi ORC Araştırma İstanbul, Ankara ve İzmir'de seçmenlerin nabzını tuttu.

3 Kılıçdaroğlu sanatçılarla bir araya geldi CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Şişli Hilton Bomonti Otel'de sanatçılarla bir araya gelerek konuşma yaptı.

4 Esad İdlib'de kimyasal katliam yaptı İdlib'in güneyindeki Han Şeyhun bölgesine klor gazı saldırısında masum çocuklar ve aileleri katledildi.

5 Macar belediye başkanından Erdoğan'lı savunma Macaristan'da İsrail'in katliamlarını protesto ettiği için hakkında dava açılan belediye başkanı mahkemede Erdoğan'lı savunma yaptı.

6 Başbakan Yıldırım'dan bedelli askerlik açıklaması Son olarak 2014 yılında çıkan bedelli askerlik, hükümetin gündeminde olmasa da, bekleyenler tarafından en çok dile getirilen konu.