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İngiltere'den İdlib tepkisi: Korkunç

Boris Johnson, Suriye'deki kimyasal saldırıyı "korkunç" olarak nitelendirerek sorumlulardan hesap sorulması çağrısında bulundu.

04.04.2017 - 17:09
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İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson, Suriye'deki kimyasal saldırıya tepki gösterdi.

Saldırıyla ilgili resmi Twitter hesabından açıklama yayımladı. Suriye'nin kuzeyindeki İdlib'de kimyasal silah saldırısı düzenlendiği yönündeki haberleri "korkunç" diye nitelendiren Johnson, "Olay soruşturulmalı ve sorumlular hesap vermeli." ifadesini kullandı.

KİMYASAL SALDIRI

Esad rejiminin İdlib'in Han Şeyhun beldesine bu sabah düzenlediği kimyasal silah saldırıda 100'den fazla sivilin öldüğü, çoğu çocuk 500 sivilin gazdan etkilendiği bildirilmişti.

Esad rejimi, son 10 günde 4 defa sivillere yönelik klor gazı içerikli kimyasal silah saldırısı düzenlerken, İdlib'in El Habit beldesine dün gece düzenlenen klor gazlı saldırı, 20 sivili zehirlemişti.

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