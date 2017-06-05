İngiltere'nin hedefinde sosyal medya var

İngiltere'de son 3 ayda 3. terör saldırısı düzenlendi. Seçimlere giderken düzenlenen terör saldırıları nedeniyle büyük bir panik içerisinde olan İngilizler, güvenlik önlemlerini iyice artırdı.
LONDRA'DA ASKER SOKAKTA
Asker ve polislerin birlikte görev yapmaya başlaması bile saldırılara engel olamazken; İngiltere Başbakanı, saldırılar nedeniyle sosyal medya devlerini suçladı.
TERÖRİSTE GÜVENLİ ALAN
Başbakan Theresa May; Facebook, Twitter ve Google'ı teröristlere güvenli alan oluşturmakla suçladı.
FOTOĞRAFLAR YAYILMASIN
Kanlı saldırılardan sonra, vahşi fotoğrafların da paylaşılmasını istemeyen İngiltere, bu konuda internet devleriyle bir anlaşmaya imza atmak istiyor.