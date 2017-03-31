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Suudi Bakan Londra'da protesto edildi

Suudi Arabistan Savunma Bakanı Askeri Danışmanı Tümgeneral Ahmed Asiri, toplantı için gittği Londra'da yumurtalı saldırıya uğradı.

31.03.2017 - 11:29
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Avrupa Birliği Dış İlişkiler Konseyi tarafından Londra'da düzenlenen ve Yemen'in tartışıldığı toplantıya Suudi Arabistan Savunma Bakanı Askeri Danışmanı Tümgeneral Ahmed Asiri de katıldı.

Suudi Bakan Londra'da protesto edildi

Suudi Bakan Londra'da protesto edildi VİDEO

PROTESTOCUYA ENGEL OLMAK İSTEDİ

Aracından indiği andan itibaren protestocuların tepkisiyle karşılaşan Bakan, kendisine yaklaşan protestocuya engel olmak istedi.

Suudi Bakan Londra'da protesto edildi

BAKAN PROTESTOCULARA EL HAREKETİ YAPTI

Protestocunun ısrarcı tavırlarına karşı sinirlerine hakim olamayan Asiri'ye ayrıca yumurta da atıldı. Bakan, toplantı salonuna girmeden protestoculara el hareketi yaparak tepkisini ortaya koydu.

Suudi Bakan Londra'da protesto edildi

AÇIKLAMA GELDİ

Suudi Arabistan'ın Londra Büyükelçiliğinin sosyal paylaşım sitesindeki hesabından yapılan açıklamada, "Asiri, Yemen'deki durumu görüşmek için Avrupa Birliği Dış İlişkiler Konseyi tarafından Londra'da düzenlenen toplantıya katılımının engellenmesi için çabalayan bir grup göstericinin saldırı teşebbüsüne maruz kaldı." ifadesine yer verildi.

Asiri'nin durumunun iyi olduğu vurgulanan açıklamada, "şiddeti prensip olarak benimseyen güçlerin aksatmak için gerçekleştirdiği umutsuz girişimlere rağmen" danışmanın İngiltere programının herhangi bir değişiklik olmadan devam edeceği duyuruldu.

"DÜNYAYA GERÇEKLERİ BİLDİRECEĞİZ"

Yemen'de meşru hükümete destek veren Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin sözcüsü Tümgeneral Ahmed Asiri, saldırı girişiminin ardından yaptığı açıklamada, sağlık durumunun iyi olduğunu ifade ederek, "Bu, dünyaya gerçekleri bildirmemize engel olmayacak." dedi.

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