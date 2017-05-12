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İngiltere'yi sarsan siber saldırı

İngiltere'de sağlık sistemlerine geniş çaplı bir siber saldırı düzenlendi. Tüm ülkede saldırıdan dolayı alarm verildi.

12.05.2017 - 18:46
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  2. Dünya

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İngiltere'de bir bölgede gerçekleşen siber saldırı sonucu sağlık bilgi işlem sistemi çöktü.

ÜLKEDE ALARM DURUMUNA GEÇİLDİ

Sorunun siber saldırıdan kaynaklandığının öğrenilmesinin ardından ülkenin tümünde sağlık sistemine yönelik siber saldırıya karşı alarm durumuna geçildi. Acil durum vakaları olumsuz etkilendi.

The Royal London ve St Bartholomew's gibi Londra’nın merkezindeki Barts Health grubuna ait beş büyük hastane de siber saldırıdan etkilenenler arasında.

HASTALAR BAŞKA HASTANELERE GÖNDERİLDİ

İngiltere genelinde tedavi ihtiyacı olan hastalar, siber saldırıdan etkilenen hastanelerin dışındakilere gönderilirken halka da sadece şiddetli ve akut tıbbi koşullara sahip olmaları durumunda hastanelere başvurmaları tavsiye edildi.

"KARŞILIK VERMEYE ÇALIŞIYORUZ"

İngiltere Ulusal Sağlık Hizmetleri bilişim teknolojileri bölümünden bir yetkili “siber saldırı olayından haberdarız ve karşılık vermeye çalışıyoruz.” şeklinde beyanda bulundu.

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