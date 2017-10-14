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İnşaat temelinde 6 antik mezar

Antalya'da, tarihi Kaleiçi'ndeki Hadrian Kapısı yakınındaki bir alanda inşa edilecek binanın temel kazısı sırasında, antik mezarlar bulundu.

14.10.2017 - 11:29
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  2. Kültür Sanat

Antalya'nın ilk yerleşim merkezi olan ve bugün Kaleiçi olarak anılan antik kent Attaleia, milattan önce ve sonrasında birçok medeniyete ev sahipliği yaptı. Helenistik, Roma, Bizans, Selçuklu, Osmanlı gibi medeniyetlerin izlerini taşıyan Kaleiçi'nin antik dönemdeki halk mezarlığına ilişkin daha önce 'Doğu Garajı' olarak anılan bölgede nekropol ortaya çıkarılmıştı. Kaleiçi'nin giriş kapılarından Hadrian Kapısı'na yakın bir inşaatın temelinde de antik mezarlara rastlandı.

İnşaat temelinde 6 antik mezar

DAHA ÖNCE DE OTOPARK OLARAK KULLANILIYORDU

Daha önce otopark olarak kullanılan ve yeraltında 4 katlı otopark, üzeri bina olarak planlanan bir yapı için başlatılan temel kazma çalışmalarında, Antik Dönem'e ait olduğu belirlenen 6 antik mezar ile su kanalı bulundu. Antalya Arkeoloji Müze Müdürlüğü'ne yapılan başvuru üzerine inşaat çalışmaları durduruldu. Antik mezarlarla antik su kanalının bulunduğu alan koruma altına alınırken, konuyla ilgili işlemler Antalya Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü'ne devredildi.

İnşaat temelinde 6 antik mezar

"MEZARLAR BİRBİRLERİYLE BAĞLANTILI OLABİLİR"

Uzmanlar tarafından yapılan incelemelerde, antik mezarların basamak üzerine konulan lahit şeklindeki podyumlu Roma mezarı olduğu belirlendi. Kaleiçi'nde sadece kralların ve çok önemli isimlerin defnedildiğini anlatan uzmanlar, yerleşim alanı dışındaki bölgede ise, halk mezarlığı oluşturulduğunu, daha önce Doğu Garajı'nda ortaya çıkarılan nekropolle, hemen yakınındaki bu temel kazısında ortaya çıkarılan mezarların büyük olasılıkla birbirleriyle bağlantılı olduğunu kaydetti.

İnşaat temelinde 6 antik mezar


İnşaat temelinde 6 antik mezar

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