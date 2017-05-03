“İnsan Yedek Parçası” üretiliyor

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Medikal Tasarım ve Üretim Merkezi (METÜM), öncelikli olarak gazi ve iç güvenlik faaliyetlerinde yaralananlar için 3 boyutlu yazıcı teknolojiyle "vücut yedek parçaları" üretimine hız verdi.

SBÜ Gülhane Medikal Tasarım ve Üretim Merkezi’nde kafatası, göğüs, çene, omurga ve yüz gibi bölgelerde kaza ya da silahla yaralanma gibi nedenlerle kaybedilen organların, 3 boyutlu yazıcı teknolojiyle aslına bire bir uygun üretilip hastanın vücuduna takılabildiğini açıklayan Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Cevdet Erdöl, kamuda medikal anlamda tasarımdan üretime hizmet eden ve sertifika üretimleri yapan tek merkez olduklarını belirtti.

"ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME FAALİYETLERİNİ YÜRÜTÜYORUZ"

METÜM’ün özellikle gaziler ve iç güvenlik faaliyetlerinde yaralananlar için önemli bir merkez olduğunu söyleyen Rektör Erdöl, "Merkezimizde; konvansionel yöntemlerle rekonstrüsiyonu yapılamayan vakalarda kafatası, kalça kemiği, çene, göğüs kemiği gibi yaşam kalitesi için büyük önem taşıyan, parçalanan ya da alınan kemik dokularının yerine burada 3 boyutlu yazıcı teknolojiyle ürettiğimiz parçalar eklenebiliyor. Aynı zamanda hasta memnuniyeti ve medikal işlemlerde verimliliğin arttırılabilmesi, mikro ve makro boyutlardaki ürünlerin geliştirilmesi yönünde gerekli araştırma ve geliştirme faaliyetlerini yürütüyoruz." İfadelerini kullandı.

SGK KAPSAMINDA

METÜM’da imal edilen tıbbi cihazların finansmanının SGK tarafından karşılamasına yönelik bir protokol imzaladıklarına dikkat çeken Erdöl, "Özellikle gazilerimizin ve diğer vatandaşlarımızın ortez- protez ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik güzel bir adım attık. Bu protokolle kamuda daha fazla hasta merkezimizden yararlanma imkânı bulabilecek. Vatandaşlarımızın daha etkin bir şekilde sağlık hizmetine ulaşmasına katkı sağlamak ve yaşam kalitelerini arttırmak bizim için çok önemli. Aynı zamanda alternatif üreticilerle rekabet edebilmek ve yurt çapında yaygın olarak tercih edilebilme adına önemli bir avantaj sağlamış olduk." şeklinde konuştu.

"MÜKEMMELİYET MERKEZİNE DOĞRU GİTMEYE BAŞLADIK"

Yapılacak projelerin medikal platformlarda tanıtılması ve tıp literatürüne yapılacak katkılar neticesinde METÜM’ün ülke sınırlarını aşan bir konuma gelmesi için çalıştıklarına dikkat çeken Rektör Erdöl sözlerini şöyle tamamladı: "Büyümeye, gelişmeye ve uluslararası anlamda hizmet vermeye çok açık bir kurumuz. Özellikle sağlık turizmine önemli katkılar sağlama potansiyelimiz ve hedeflerimiz var. İlerleyen dönemde inşallah bu hedeflerimizi de gerçekleştireceğiz. Yaptığımız atılımlarla da mükemmeliyet merkezine doğru gitmeye başladık."