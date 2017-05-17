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iPad Mini tarih oluyor

Apple'ın iPad mini için yeni planlarının olmadığı ortaya çıktı. Peki, iPad mini'nin yerini hangi cihaz alacak?

17.05.2017 - 10:44
  1. Haberler
  2. Teknoloji

iPad Mini tarih oluyor

Apple'ın, 2012 yılından bu yana piyasaya sunulan 7.9 inçlik iPad mini için yeni planlarının olmadığı söyleniyor. Donanım açısından güncelliğini yitiren iPad mini 4, muhtemelen Apple'ın son mini tableti olacak.

Teknolojioku'nun haberine göre, Apple'a yakın bir kaynak; iPad mini'nin satış rakamlarının Apple'ı memnun etmediğini ve kullanıcıların artık mini tablete yönelmemesinden dolayı iPad mini'nin fişinin çekileceğini belirtti.

iPad Mini tarih oluyor

YENİ iPAD UFUKTA GÖRÜNDÜ

Kullandığımız telefonların ekranları 5.5 inç veya daha büyük olduğu için, kullanıcılar artık mini boyulardaki tabletlere ilgi göstermiyor. Apple da bunu çok önceden farketmişti. Bu yüzden piyasaya iPad Pro modelleri sunulmuştu.
MacBook segmentini, MacBook - MacBook Pro olarak konumlandıran Apple, geçtiğimiz ay yeni iPad modelini duyurarak, yoluna iPad Pro - iPad ikilisi ile devam edeceğinin sinyallerini vermişti.

Önümüzdeki süreçte ise iPad Pro 10.5 inç modelinin duyurulacak söylentisi de iPad mini için yolun sonunun göründüğünü ortaya koyuyor.

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