iPhone 6 Plus patladı

Apple, zamanla güç kaybı yaşayan bataryalarla birlikte iPhone’ların işlemci hızlarını da düşürdü.
Büyük tepki toplayan bu değişiklik sonrası batarya değişim fiyatları 79 dolardan 29 dolara düşürülmüştü. Eski modellerdeki performans değişikliğinden dolayı sık sık batarya patlamaları da yaşanmaya başladı.
ŞARJA TAKILIYKEN PATLADI
Son olarak Kocaeli'de yaşayan bir vatandaşın, gece yatmadan önce şarja taktığı iPhone 6 Plus model cep telefonu patladı.
Ensonhaber WhatsApp hattına gelen görüntülerde telefonun kullanılamaz hale geldiği görülüyor.