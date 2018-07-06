iPhone 6 Plus patladı

Galatasaraylı yönetici Abdurrahim Albayrak, Eray İşcan'la yolların ayrıldığını, Tarık Çamdal'ın ise kendisine takım bulacağını açıkladı.

Normal doğum tercih eden ailelerin, doğumu özel hastanede yapılsa bile doğuma ilişkin tüm masraflarının devlet tarafından karşılanacağı haberlerinin gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, sarı-kırmızılı ekibin transfer gündemine dair önemli açıklamalar yaptı. Cengiz, Trezeguet, Emre Akbaba ve Ahmed Musa'yı kiralamak istediklerini ifade etti.

6

'Sadece sanatla ilgili bir kütüphanemiz yok'

Sanat eleştirmeni ve gazeteci Samed Karagöz, inşa edilmeye başlanan ve proje aşamasında olan müze ve kütüphanelerle ilgili bilgiler verdi.