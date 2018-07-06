taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
98.912
USD
4,5828
EURO
5,3908
ALTIN
184,97
PETR
76,9500

iPhone 6 Plus patladı

Kocaeli'de, şarja takılı halde yatağın üzerine bırakılan iPhone 6 Plus model cep telefonu patladı.

Haber Merkezi | 06.07.2018 - 17:35..
  1. Haberler
  2. Teknoloji

Apple, zamanla güç kaybı yaşayan bataryalarla birlikte iPhone’ların işlemci hızlarını da düşürdü.

Büyük tepki toplayan bu değişiklik sonrası batarya değişim fiyatları 79 dolardan 29 dolara düşürülmüştü. Eski modellerdeki performans değişikliğinden dolayı sık sık batarya patlamaları da yaşanmaya başladı.

ŞARJA TAKILIYKEN PATLADI

Son olarak Kocaeli'de yaşayan bir vatandaşın, gece yatmadan önce şarja taktığı iPhone 6 Plus model cep telefonu patladı.

iPhone 6 Plus patladı

Ensonhaber WhatsApp hattına gelen görüntülerde telefonun kullanılamaz hale geldiği görülüyor.

iPhone 6 Plus patladı

iPhone 6 Plus patladı

iPhone 6 Plus patladı

iPhone 6 Plus patladı

iPhone 6 Plus patladı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Erdoğan yeni kabineyle ilgili detay verdi

Erdoğan yeni kabineyle ilgili detay verdi

272
Cumhur İttifakı devam edecek

Cumhur İttifakı devam edecek

98
Emekli Orgeneral Tolon FETÖ bahanesiyle dolandırıldı

Emekli Orgeneral Tolon FETÖ bahanesiyle dolandırıldı

215
Canan Kaftancıoğlu Kılıçdaroğlu'ndan yana cephe aldı

Canan Kaftancıoğlu Kılıçdaroğlu'ndan yana cephe aldı

102
Erdoğan'dan il başkanlarına tevazu hatırlatması

Erdoğan'dan il başkanlarına tevazu hatırlatması

283
Pakistan'a rekor ihracat: 4 geminin fiyatı 5 milyar dolar

Pakistan'a rekor ihracat: 4 geminin fiyatı 5 milyar dolar

124
Muharrem İnce komplo teorileriyle dalga geçti

Muharrem İnce komplo teorileriyle dalga geçti

101
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM