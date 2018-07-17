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iPhone 9'dan ilk görüntüler geldi

Apple'ın piyasaya sürmeye hazırlandığı iPhone 9'un performansında düşüş beklenirken, kamera sayısının da teke düşeceği tahmin ediliyor.

DHA | 17.07.2018 - 13:56..
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  2. Teknoloji

Apple'ın Eylül ayında tanıtımlarını yapması beklenen ve bir süredir internette fotoğrafları dolaşan iPhone 9'un görüntüleri ortaya çıktı.

Yeni model iPhone yine çentikli bir ekrana sahip olacağı ve ekranın LCD panel olacağı da söylentiler arasında yer alıyor.

PERFORMANS DÜŞÜYOR

Onu diğer modellerden ayıracak şey ise, OLED panel kullanılamayacak olması. Bu da artık düşük seviyede bir performans ile karşılaşılacağını gösteriyor.

Apple'ın LG'e, 4 milyon OLED, 20 milyon LCD ekran siparişi verdiği geçtiğimiz günlerde ortaya çıkmıştı.

iPhone 9'dan ilk görüntüler geldi

PARMAK İZİ TEKNOLOJİSİ GERİDE KALDI

Dikkat çeken diğer bir detay parmak izi okuyucu oldu. iPhone X ile parmak izi teknolojisine elveda diyen ve Face ID adı verilen yep yeni bir teknolojiyle sevenlerine ulaşan Apple, bu modelde de aynı yoldan ilerliyor.

Kullanıcılar tarafından en çok önemsenen ve dikkat çeken konu ise kamerası oldu. Her modelde kendine yeni özellikler katan kamerası ile iPhone kullanıcılarını son derece mutlu ediyor.

iPhone 9'dan ilk görüntüler geldi

PORTRE MODU OLMAYABİLİR

iPhone 7 Plus ile çift kameraya geçen Apple, bunu 8 Plus ve X modellerinde de uygulamıştı. Fakat görüntülerde 9 modelinin tek kameralı olduğu görülüyor. Bu da portre modu olamayabileceği anlamına geliyor.

Diğer modellere nazaran daha ucuz olması beklenen ürünün, şimdilik 650 dolar gibi bir fiyata sahip olduğu söyleniyor.

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