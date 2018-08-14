iPhone muadili telefonlar

Teknoloji piyasasında akıllı cep telefonu denilince akla iPhone geliyor. Ancak iPhone kadar performans veren başka telefonlar da mevcut. Hatta fiyat perfortmans aralığında Uzak Doğulu teknoloji üreticileri bu alanda yakın geleceğin liderliğine oynuyor.

MUADİLLER ARASINDA DEV FARK

iPhone'un akıllı telefon piyasasındaki kalitesi su götürmez bir gerçek. Ancak hem fiyat konusundaki uçurum, hem de ABD ile yaşanan ekonomik ve siyasal gerilim teknoloji meraklılarını başka markalara itiyor.

Başkan Erdoğan'In boykot çapğrısında dile getirdiği Samsung ile birlikte Uzak Doğu firmaları bu alandaki çalışmaları ile göz dolduruyor. Özellikle fiyat performans alanında iPhone ile yarışan markalar, iPhone'un neredeyse yarısı fiyatında.

iPHONE HARİCİNDE EN İYİ TELEFONLAR

İphone 8-8 Plus ve X telefonlarına muadil olarak üretilen Uzadoğu markalarından bazılarını sizin için derledik.

VESTEL VENÜS Z20

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 630

RAM: 4GB

Depolama: 64GB+MicroSD

Ekran: 5.65 inç Full HD+ IPS LCD

Arka Kamera: 16MP+5MP Ön Kamera: 8MP Batarya: 3400 mAh

İşletim Sistemi: Android 8.0 Oreo





SAMSUNG GALAXY S9 PLUS

Ekran: 6.2 inç Super AMOLED, 1440 x 2960 piksel, kısmi 3D Touch, her zaman açık ekran, 18.5:9 ekran oranı, Gorilla Glass 5 koruma, yaklaşık olarak 531 ppi

Ekran kasa oranı: Yaklaşık olarak yüzde 83.68

Yonga Seti: Exynos 9810 Octa ve Snapdragon 845

RAM: 6 GB RAM

Depolama: 64 GB / 128 GB / 256 GB depolama alanı, micro SD ile arttırılabilir

Arka Kamera: 12 megapiksel f/1.5 ve 12 megapiksel f/2.4, OIS destekli, 2x optik zum, 2160p 30 fps ve 1080p 60 fps, 960 fps yavaş çekim, HDR video kaydı Ön

Kamera: 8 megapiksel, f/1.6 diyafram açıklığına sahip, otofokus özellikli, Otomatik HDR ve 1440p video kaydı, iris tarama için 3 Megapiksellik ikinci bir kamera İşletim Sistemi: Android 8.0 Oreo





SAMSUNG GALAXY NOTE 9

Ekran: 6.4 inç, QHD+, 2960 x 1440 piksel, Super AMOLED, Gorilla Glass 5

İşlemci: Exynos 9810 (4 x Mongoose 2.7 GHz + 4 x Cortex-A55 1.8GHz ),

Grafik Birimi: Mali-G72 MP18 GPU

RAM: 6 GB / 8 GB RAM

Depolama: 128 GB / 256 GB depolama alanı, microSD destekli

Arka Kamera: 12 Megapiksel f/1.7 – f/2.4 değişken ve 12 Megapiksel f/2.4, OIS

Ön Kamera: 8 Megapiksel f/1.7 Pil: 4000 mAh

İşletim Sistemi: Android 8.1 Oreo





ONE PLUS 6

Ekran: 6.28 inç, 19:9, 2280×1080 piksel çözünürlük, AMOLED, çentikli ekran.

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 845.

Grafik Birimi: Adreno 630. RAM: 6 GB / 8 GB RAM LPDDR4X.

Depolama: 64 GB / 128 GB / 256 GB.

Arka Kamera: 16 Megapiksel ve 20 Megapiksel, f/1.7, OIS ( 4K / 60 fps )

Ön Kamera: 16 Megapiksel f/2.0, EIS.

Pil: 3300 mAh.





HUAWEI P20 PRO

İşlemci: Huawei Kirin 970

GPU: Mali-G72 MP12

RAM: 6 GB Hafıza: 128 GB

Ekran: 6.1 inç – AMOLED Çözünürlük: 1080 x 2240

İşletim sistemi: Android 8.1 + EMUI 8.1

Arka kamera: 40 Megapiksel RGB + 20 Megapiksel Monochrome + 8 Megapiksel Telephoto

Ön kamera: 24 Megapiksel

Batarya: 4000 mAh – 4.5A , 5A Hızlı Şarj (30 dakikada %58)





XIAOMI MI 8

Ekran: 6.21 inç 1080 x 2248 çözünürlük

Boyut ve ağırlık: 154.9 x 74.8 x 7.6 mm ve 175 gram

Kasa Yapısı ve ek özellikler: Siyah, Mavi, Beyaz ve Altın renk seçenekleri, çelik kasa

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 845

Grafik Birimi: Adreno 630

RAM: 6 GB RAM / 8 GB RAM Explore Edition

Depolama: 64/128/256 GB

Arka Kamera: 12 MP (f/1.8) + 12 MP (f/2.4), OIS destekli Video: 2160p 60fps, 1080p 30/240fps

Ön Kamera: 20 Megapiksel (f/2.0) Pil: 3400 mAh

İşletim Sistemi: Android 8.1 Oreo + MIUI 10





MEIZU PRO 7 PLUS

Ekran: 5.7 inç Super AMOLED 1440 x 2560 px 518ppi 2.

Ekran: 2 inç Super AMOLED 240 x 536 px 307ppi

İşlemci: MediaTek Helio X30 -2×2.6 GHz Cortex-A73, 4×1.9 GHz Cortex-A35, 4×2.2 GHz Cortex-A5

Grafik işlemci: PowerVR 7XTP RAM /

Depolama: 6 GB RAM, 128 GB dahili depolama

Kamera: Çift 12 Megapiksel, Sony IMX 386 1/2.9 inç sensör, f/2.0 diyafram, çift ton LED flaş Video: 2160p @ 30 FPS

Ön kamera: 16 Megapiksel f/2.0 Batarya: 3500 mAh