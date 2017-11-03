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iPhone X çılgınlığı

Dünyanın bir çok noktasında satışa sunulan iPhone X için büyük bir çılgınlık var. Metrelerce kuyruğa giren Apple severler çok mutlu!

03.11.2017 - 12:37
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  2. Dünya

Apple'ın 10.yılına özel çıkarttığı telefon X Apple severler ile buluştu. Günün erken saatlerinde Apple Store'larda satışa sunulan iPhone X için metrelerce kuyruklar oluştu, yüzlerce kişi yeni iPhone alabilmek için adeta birbirileriyle yarıştı.

Rusya'da iPhone X çılgınlığı - GALERİ

iPhone X çılgınlığı

 

İNGİLTERE'DE İPHONE DİŞLENDİ

Londra'da bulunan Apple Store mağazasında gece saatlerinde kuyruğa girmeye başlayan Apple sevdalıları kapıların açılmasıyla mağazaya hücum etti. Sırayla alınan iPhone X'leri ödemek için kasaya gidenler burada da kuyruklar oluşturdu.

iPhone X çılgınlığı

İlk iPhone x'i alan bu adam mutluluktan ne yapacağını bilemedi. Önce telefonu açan adam elinde inceledi, daha sonra ise kameralara telefonu ısırarak poz verdi.

iPhone X çılgınlığı

RUSYA'DA TOMAR TOMAR PARALAR

Rusya'da da iPhone X satışında da benzer görüntüler vardı. Başkent Moskova'da bulunan Apple store mağazasının önünde kuyruk oluşturan Ruslar, mağazanın kapılarının açılmasıyla içeri hücum etti. Kapış kapış giden telefonların ücretlerinin ödenmesi sırasında ilginç görüntüler oluştu.

iPhone X çılgınlığı

iPhone X çılgınlığı

Ruble üzerinden fiyatlandırılan iPhone X'ler neredeyse 100 bin rubleye satıldı. Bu da kasaya tomar tomar para olarak yansıdı. Kimi müşteriler ellerinde hazırladığı destelerce parayı Apple görevlilerine teslim ederken kimileri ise parayla kredi kartını birlikte verdi. Ortaya ilginç manzaralar çıktı.

iPhone X çılgınlığı

iPhone X çılgınlığı

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