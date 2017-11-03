Apple'ın 10.yılına özel çıkarttığı telefon X Apple severler ile buluştu. Günün erken saatlerinde Apple Store'larda satışa sunulan iPhone X için metrelerce kuyruklar oluştu, yüzlerce kişi yeni iPhone alabilmek için adeta birbirileriyle yarıştı.

Rusya'da iPhone X çılgınlığı - GALERİ

İNGİLTERE'DE İPHONE DİŞLENDİ

Londra'da bulunan Apple Store mağazasında gece saatlerinde kuyruğa girmeye başlayan Apple sevdalıları kapıların açılmasıyla mağazaya hücum etti. Sırayla alınan iPhone X'leri ödemek için kasaya gidenler burada da kuyruklar oluşturdu.

İlk iPhone x'i alan bu adam mutluluktan ne yapacağını bilemedi. Önce telefonu açan adam elinde inceledi, daha sonra ise kameralara telefonu ısırarak poz verdi.

RUSYA'DA TOMAR TOMAR PARALAR

Rusya'da da iPhone X satışında da benzer görüntüler vardı. Başkent Moskova'da bulunan Apple store mağazasının önünde kuyruk oluşturan Ruslar, mağazanın kapılarının açılmasıyla içeri hücum etti. Kapış kapış giden telefonların ücretlerinin ödenmesi sırasında ilginç görüntüler oluştu.

Ruble üzerinden fiyatlandırılan iPhone X'ler neredeyse 100 bin rubleye satıldı. Bu da kasaya tomar tomar para olarak yansıdı. Kimi müşteriler ellerinde hazırladığı destelerce parayı Apple görevlilerine teslim ederken kimileri ise parayla kredi kartını birlikte verdi. Ortaya ilginç manzaralar çıktı.