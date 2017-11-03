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iPhone X dinamit testi

Apple'ın, yeni akıllı telefon modeli iPhone X, satışa çıkmasının ardından test görüntüleri yayınlanmaya başladı.

03.11.2017 - 11:11
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iPhone X dinamit testi

Apple'ın amiral gemisi olan iPhone X, Andorra, Avustralya, Avusturya, Bahreyn, Belçika, Bulgaristan, Kanada, Çin, Hırvatistan, Kıbrıs, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, İngiltere, İrlanda, Estonya, Finlandiya, Fransa, Hollanda, Guernsey, Hong Kong, Macaristan, İzlanda, Hindistan, İrlanda, Isle of Man, İtalya, Japonya, Jersey, Kuveyt, Letonya, Lihtenştayn, Litvanya, Lüksemburg, Malta, Meksika, Monako , Hollanda, Yeni Zelanda, Norveç, Polonya, Portekiz, Porto Riko, Katar, Romanya, Rusya, Suudi Arabistan, Singapur, Slovakya, Slovenya, İspanya, İsveç, İsviçre, Tayvan, BAE, Birleşik Krallık, ABD ve ABD Virgin Adaları’nda satışa çıktı.

iPhone X dinamit testi

55 ülkede satışan çıkan iPhone X'e ilk sahip olmak isteyen farklı ülkelerden binlerce kişi, Apple mağazaları önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

DİNAMİT TESTİ

Türkiye'de henüz satışa çıkmayan ve fiyatı 6099 TL ile 6899 TL arasında değişen iPhone X'in farklı test görüntüleri de yayınlanmaya başladı. Son olarak dinamitle patlatılan bir iPhone X'in ne hale geldiği kayıt altına alındı.

iPhone X dinamit testi İZLE

İşte dinamitle patlatılan iPhone X'in son hali;

iPhone X dinamit testi

iPhone X dinamit testi

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