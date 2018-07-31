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iPhone X kaynayan çamur testinde

Türkiye'deki fiyatı 9 bin lira seviyesine dayanan iPhone X, yurt dışında farklı dayanıklılık testlerine tabi tutuluyor.

Haber Merkezi | 31.07.2018 - 11:32..
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iPhone X kaynayan çamur testinde

Amerika merkezli teknoloji şirketi Apple, döviz piyasasında yaşanan dalgalanmaların ardından Türkiye fiyatlarına zam yaptı.

Şirketin geçtiğimiz yıl satışa çıkardığı iPhone 7'lerin fiyatları bile 4 bin 200 lira seviyesine çıktı. Şirketin son cihazı iPhone X'in fiyatı ise 8 bin 600 liraya çıktı.

KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Türkiye'deki fiyatlar tavan yaparken Amerika'daki Youtuberlar cihazları farklı dayanıklılık testlerine sokmaktan geri kalmıyor.

TechRax'ın hesabından paylaşılan görüntülerde; iPhone X, kayanayan çamurun içine atılıyor.

Cihazın sonu ise videoda...

iPhone X kaynayan çamur testinde ViDEO

iPhone X kaynayan çamur testinde

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