taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
105.268
USD
3,9726
EURO
4,6668
ALTIN
163,78
PETR
63,0400

iPhone X üretiminde çocuk işçiler çalıştırıldı

Apple'ın yeni akıllı telefonu iPhone X üretiminde Çinli okul öğrencilerinin yasa dışı emeğinden yararlandığı iddia edildi.

22.11.2017 - 09:02
  1. Haberler
  2. Teknoloji

Financial Times, Çin’in Çengçou şehrinden okul öğrencilerinin ifadelerine dayandırdığı haberinde, Apple’ın birçok cihazını üreten Foxconn’un iPhone X’in üretiminde yaşları 17 ile 19 arasında değişen öğrencileri kullandığını bildirdi. Haberde, staj programları kapsamında fabrikaya gelen ve kanuna uygun olarak haftada en fazla 40 saat çalıştırılması gereken öğrencilerin günde 11 saate kadar uzayabilen vardiyalarda görevlendirildiği belirtildi.

iPhone X üretiminde çocuk işçiler çalıştırıldı

"GÜNDE 1200 KAMERA MONTAJI YAPTIM"

Bu konuda okulların da suçu olduğunu belirten Yang isimli bir öğrenci, kendi okulunun (Zhengzhou Urban Rail Transit School) Foxconn ile anlaşmalı olduğunu ve fabrikada çalışmak zorunda olduklarını dile getirerek, "Fabrikada yaptıklarımızın eğitimimizle alakalı değildi. Kurallar hiçe saatlerce sayılarak çalıştırıldık. Günde 1200 adet iPhone X kamerasının montajını yaptım." ifadelerini kullandı.

APPLE VE FOXCONN: GÖNÜLLÜ ÇALIŞTILAR

Apple ve Foxcoon, fabrikalarında okul öğrencilerini çalıştırdıklarını kabul etti ama öğrencilerin gönüllü olarak çalıştığını savundu. İki şirket, çocukların fazla çalıştırılmaması ve tazminatlarının ödenmesi için gereken önlemleri aldıklarını açıkladı.

Foxcom temsilcilerinden biri, şirketin yeni cihazların piyasaya sürüldüğü gibi en yoğun dönemlerde okul ve üniversite öğrencilerini işe aldığını anlattı. Şirket yetkilisi, bu dönemlerde çalışan sayısının 100 binden 300 bine çıkabildiğini söyledi. Bunun sonucunda üretim kapasitesinin günde 20 bin cep telefonuna çıktığı kaydedildi.

Çin Eğitim Bakanlığı bu konuda henüz yorum yapmazken Çengçou Eğitim Departmanı, şirketlerin okul ve üniversite mezunlarına iş deneyimi kazanmaya yardımcı olduğunu açıkladı.

İlginizi Çekebilir
Çin uzaktan algılama uyduları fırlattı
Çin, uzaktan algılama teknolojisine sahip 3 uydu fırlattı.
Facebook reklamcılar için kullanıcı bilgilerini topluyor
Facebook’un gizlilikten sorumlu eski yöneticisi, kullanıcı verilerinin kullanımı konusunda koruyucu bir politikası olmadığını söyledi.
Yıldızlararası ilk ziyaretçi göründü
Güneş sistemi ilk kez yıldızlararası bir ziyaretçiye ev sahipliği yapıyor.
Yeni 'süper katalizör' geliştirildi
Katalizör, karbondioksit ve metanı, yakıt ve kıymetli kimyasalların üretiminde kullanılabilecek sentez bir gaza dönüştürüyor.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Şehit Binbaşı'nın eşi: Herkesi dikkatli olun diye uyardı

Şehit Binbaşı'nın eşi: Herkesi dikkatli olun diye uyardı

34
Eski kaymakam Kadir Güntepe hakim karşısına çıktı

Eski kaymakam Kadir Güntepe hakim karşısına çıktı

76
Beşiktaş'ın yıldızlarından Şampiyonlar Ligi değerlendirmesi

Beşiktaş'ın yıldızlarından Şampiyonlar Ligi değerlendirmesi

33
Kemal Kılıçdaroğlu'nun gözü Muharrem İnce'nin üzerinde

Kemal Kılıçdaroğlu'nun gözü Muharrem İnce'nin üzerinde

48
HDP, terörist cenazesine gitmeyi sünnet olarak görüyor

HDP, terörist cenazesine gitmeyi sünnet olarak görüyor

172
ABD'ye Türkiye soruldu: Siyasi ilişkiler evlilik gibidir

ABD'ye Türkiye soruldu: Siyasi ilişkiler evlilik gibidir

51
Eşinden Ebru Yaşar'a 2.5 milyonluk jest

Eşinden Ebru Yaşar'a 2.5 milyonluk jest

39
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM