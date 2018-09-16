iPhone XS Max Türkiye fiyatı

ABD'li Apple firması geçtiğimiz günlerde yeni iPhone modellerini tanıttı. Tanıtımın ardından iPhone fiyatlarına zam geldi.

Yeni modellerin Türkiye fiyatları henüz açıklanmadı ancak spot ürünlerin fiyatlarına baktığımızda yeni iPhone ürünlerinin çok yüksek fiyatlara satıldığını görüyoruz.

Listelenen XS Max ve XR modellerinin Türkiye fiyatlarına bakacak olursak, bizleri oldukça dudak uçuklatan fiyatlar karşılıyor.

IPHONE XS MAX 12 BİN LİRA

Ön siparişe sunulan iPhone XS Max, 11.999 TL‘den başlayan fiyat etiketiyle alıcısını bekliyor.

XS Max‘in 256 GB’lık versiyonu 13.999 TL’den satışa sunuldu.

512 GB'LIK VERSİYONU 16 BİN LİRAYI BULUYOR

Apple’ın piyasaya sunduğu en pahalı model ise XS Max’in 512 GB’lık versiyonu oldu. Bu model ise 15.999 TL olarak listelenmiş durumda.