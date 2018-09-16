taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.1619
Euro
7.17455
Altın
1193.689
Borsa
94759.64
Gram Altın
236.535

iPhone XS Max Türkiye fiyatı

Apple'ın tanıtımını yaptığı yeni ürünlerin Türkiye fiyatları resmi olarak açıklanmasa da spot ürünlerin fiyatları çok pahalı.

Haber Merkezi | 16.09.2018 - 09:17..
  1. Haberler
  2. Teknoloji
iPhone XS Max Türkiye fiyatı

ABD'li Apple firması geçtiğimiz günlerde yeni iPhone modellerini tanıttı. Tanıtımın ardından iPhone fiyatlarına zam geldi.

Yeni modellerin Türkiye fiyatları henüz açıklanmadı ancak spot ürünlerin fiyatlarına baktığımızda yeni iPhone ürünlerinin çok yüksek fiyatlara satıldığını görüyoruz.

Listelenen XS Max ve XR modellerinin Türkiye fiyatlarına bakacak olursak, bizleri oldukça dudak uçuklatan fiyatlar karşılıyor.

IPHONE XS MAX 12 BİN LİRA

Ön siparişe sunulan iPhone XS Max, 11.999 TL‘den başlayan fiyat etiketiyle alıcısını bekliyor.

iPhone XS Max Türkiye fiyatı

XS Max‘in 256 GB’lık versiyonu 13.999 TL’den satışa sunuldu.

512 GB'LIK VERSİYONU 16 BİN LİRAYI BULUYOR

Apple’ın piyasaya sunduğu en pahalı model ise XS Max’in 512 GB’lık versiyonu oldu. Bu model ise 15.999 TL olarak listelenmiş durumda.

iPhone XS Max Türkiye fiyatı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
iPhone XS Max Türkiye fiyatı

iPhone XS Max Türkiye fiyatı

148
Canan Kaftancıoğlu: Belediye için aday olmayacağım

Canan Kaftancıoğlu: Belediye için aday olmayacağım

52
Çin'den Türkiye ile yerli para ile ticarete destek

Çin'den Türkiye ile yerli para ile ticarete destek

69
Washington'da serbest bırakılan Sinan Narin Türkiye'de

Washington'da serbest bırakılan Sinan Narin Türkiye'de

43
BNP Paribas'tan açıklama: Türk ekonomisi mükemmel

BNP Paribas'tan açıklama: Türk ekonomisi mükemmel

42
Ibrahimovic'ten enfes gol

Ibrahimovic'ten enfes gol

18
Alman polisi Hambach Ormanı’ndaki çevrecileri darbetti

Alman polisi Hambach Ormanı’ndaki çevrecileri darbetti

60
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM