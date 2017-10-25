Irak Başbakanı Ankara'da

Irak Başbakanı Haydar el İbadi, bağımsızlık referandumunun ardından Mesut Barzani'nin geri adım attığı bugün, Ankara'ya geldi.

Konuk başbakan, ilk olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edildi. Erdoğan ve İbadi ikili görüşmenin ardından ortak açıklama yaptı.

Erdoğan: Irak'la ortak mücadeleye varız VİDEO

"ORTAK MÜCADELEYE VARIZ"

İkilinin ortak açıklamasında PKK ile ortak mücadele vurgusu yapıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan şu ifadeleri kullandı;

"PKK terör örgütünün Irak'ta bir yapılanma içinde olduğunu biliyoruz. Bizler her türlü dayanışma içinde ortak mücadeleyi sürdürmeye Türkiye olarak varız.

Irak'ın toprak bütünlüğünün önemini ifade ettik. Terörle mücadelede iş birliğini önemsiyoruz. Irak ile PKK'ya karşı ortak mücadele edeceğiz."





Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

İNANIYORUM Kİ DEAŞ TEMİZLENECEKTİR

"Irak ağır darbeler yedi Kerkük öyle, Musul öyle. Aynı şeyleri Ambar'da da yaşadık.

İnanıyorum ki DEAŞ temizlenecektir. Bu durumu fırsat bilen PKK terör örgütünün de Irak'ta bir yapılanması olduğunu biliyoruz. Kandil ve Sincar'da PKK'nın varlığı söz konusu. Bizler her türlü dayanışma içinde ortak mücadeleyi sürüdrmeye Türkiye olarak varız."

REFERANDUMA KARŞI TAVRIMIZ DEĞİŞMEDİ

"Referanduma karşı tavrımız değişmedi" diyen Erdoğan şunları söyledi:

"Başından itibaren biz Irak'ta toprak bütünlüğünden yan olduğumuzu hep ifade ettik, bundan sonra ifade edeceğiz. Bunu kabullenmemiz mümkün değildir. Arada yapmış olduğumuz bazı uyarılara rağmen herhangi bir olumlu gelişme olmayınca, bazı yaptırım kararlarını almak zorunda kaldık.

Türkiye-İran ve Irak olarak olumlu bir aşamaya geliyoruz.

9 MİLYARLIK DOLARLIK TACİRAT HACMİ

Şu anda Irak ile aramızda 9 milyar dolarlık bir ticaret hacmi var. Temennimiz odur ki bunu daha iyi noktalara taşıyalım. Zira her yönüyle komşuluklarımız ve kardeşlik bağlarımız ileri. Aynı medeniyet değerlerini taşıyan iki ülkeyiz. Ne yazık ki Irak büyük darbeler yedi.

PKK'YA KARŞI ORTAK MÜCADAYE HAZIRIZ

PKK terör örgütünün Irak'ta bir yapılanma içined oluduğunu biliyoruz. Bizler her türlü dayanışma içinde ortak mücadeleyi sürdürme Türkiye olarak varız.

Irak'ın toprak bütünlüğünün önemini ifade ettik. Terörle mücadelede iş birliğini önemsiyoruz. Irak ile PKK'ya karşı ortak mücadele edeceğiz.

İBADİ: SINIRLARIMIZ İÇİNDE HİÇBİR SİLAHLI GRUBA İZİN VERMEYİZ

'DEAŞ'a karşı zafer kazanmayı başardık" diyen İbadi ise şunları dile getirdi:

"Bizler maalesef bu sıkıntıların yaşandığı coğrafyanın bir parçasıyız. Artık bu sıkıntıların aşılmasının zamanı gelmiştir. Sınırlarımız içinde hiçbir silahlı gruba izin vermeyiz.

TOPRAĞIMIZI REFERANDUMLA PARÇALAMAK İSTEDİLER

Bazıları toprağımızı referandum ile parçalamak istedi. Bir projemiz var bu proje bölgede istikrarın sağlanması savaşların bitmesidir. Irak ordusunun tek hedefi tüm Irak halkını korumaktır."