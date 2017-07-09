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Irak Başbakanı İbadi, Musul'da

Irak Başbakanı Haydar İbadi, Musul'un merkezine giderek zaferden dolayı askerlerini kutladı.

09.07.2017 - 15:57
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Devlet televizyonu, son birkaç sokağın alınmasıyla önümüzdeki birkaç saat içinde zaferin ilan edileceğini duyurmuştu.

MUSUL'DA ZAFER

Irak Başbakanlık ofisinden yapılan açıklamada, "Başbakan İbadi, kurtarılan Musul'a giderek güvenlik güçleri ve Irak halkını büyük zaferden dolayı kutladı." denildi.

Irak Başbakanı İbadi, Musul'da

OPERASYON EKİM 2016'DA BAŞLATILDI

Haziran 2014'te DEAŞ'ın kontrolüne geçen ülkenin ikinci büyük kenti Musul'un tamamının kurtarılmasının yakın olduğu ifade ediliyor.

Irak ordusu, Peşmerge ve ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyon güçleriyle 17 Ekim 2016'da Musul'un DEAŞ'tan kurtarılması kapsamında doğu yakasına operasyon başlatmıştı.

Irak Başbakanı İbadi, Musul'da

Doğu yakasının yaklaşık 100 gün süren operasyonların neticesinde 24 Ocak'ta tamamen DEAŞ'tan geri alınmasının ardından 19 Şubat'ta da Musul'un batı yakasının kurtarılması için üç cepheden operasyon başlatılmıştı.

Irak Başbakanı İbadi, Musul'da

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