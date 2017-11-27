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Irak Cumhurbaşkanı Masum gerilimin ardından Kerkük'te

Irak Cumhurbaşkanı Fuad Masum, referandum krizinin ardından ilk kez önceden IKBY'ye bağlı olan Kerkük'e ziyaret gerçekleştirdi.

DHA | 27.11.2017 - 13:48..
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Irak Cumhurbaşkanı Fuad Masum, Irak ordusu ile Haşdi Şabi'nin 16 Ekim'de kontrolünü Kürt yönetiminden aldığı Kerkük'ü, çatışmaların ve gerilimin ardından ilk kez ziyaret etti.

FOTOĞRAFLAR DEĞİŞTİ

Kent yönetimi değişince, valilik makamında bulunan Irak'ın eski Cumhurbaşkanı Celal Talabani'nin fotoğrafının indirildiği, yerine Masum'un fotoğrafının konulduğu görüldü.

Irak Cumhurbaşkanı Masum gerilimin ardından Kerkük'te

Irak Cumhurbaşkanı Masum, Irak ordusunun 16 Ekim günü tartışmalı bölge olarak adlandırılan Kerkük'e yönelik gerçekleştirdiği ve kontrolünü Kürt yönetiminden aldığı operasyon sonrası kenti ilk kez ziyaret etti.

IRAK BAYRAKLARI ASILI

Cumhurbaşkanı Masum'un Kerkük Valiliği'ni ziyaretiyle kentteki yönetimin Kürtlerden alınmasından sonra valilik makamında yapılan değişiklikler de ortaya çıktı. Daha önce valilik makamında, Irak ve Kürt yönetiminin bayraklarının yanı sıra Irak'ın eski Cumhurbaşkanı Talabani'nin fotoğrafı bulunurken, Talabani'nin fotoğrafının indirildiği, yerine Masum'un fotoğrafının duvara asıldığı görüldü.

Irak Cumhurbaşkanı Masum gerilimin ardından Kerkük'te

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