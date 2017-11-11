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Irak ila İran arasında petrol anlaşması

Kerkük'ten İran'a günlük 30 ila 60 bin varil petrol ihracatı yapılması için iki ülke arasında prensip anlaşması yapıldı

11.11.2017 - 04:51
  1. Haberler
  2. Ekonomi

Irak ila İran arasında petrol anlaşması

Irak Petrol Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Petrol Bakanı Cebbar Luaybi, Kerkük'ten İran'a günlük 30 ila 60 bin varil petrol ihracatı yapılması için iki ülke arasında prensip anlaşması yapıldığını belirtti.

Söz konusu anlaşmanın Irak Petrol Pazarlama Şirketi (SOMO) ve İran tarafıyla Bağdat'ta yapıldığını ifade eden Luaybi, ihraç edilecek petrol oranının boru hattı döşenince artırılacağına da dikkati çekti.

SINIRDA KAMYONLARLA TESLİMAT

Iraklı bakanın işaret ettiği anlaşmaya göre, söz konusu petrol kamyonlarla iki ülke arasındaki sınıra (İran'ın Kermanşah kentine yakın noktaya) taşınacak ve İran da söz konusu petrolü Irak'ın güneyindeki sınırından teslim alacak.

TÜRKİYE İLE DE ANLAŞILACAK

İran ile prensipte varılan anlaşmanın teknik ve yönetim boyutunun tamamlanmasıyla yakında imzalanacağı bilgisini de paylaşan Luaybi, "Hükümet ve bakanlık olarak Türkiye, İran, Kuveyt, Suudi Arabistan ve Suriye ile de petrol ve stratejik projeler gerçekleştirmeyi amaçlıyor." ifadelerine yer verdi.

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