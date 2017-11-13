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Irak-İran sınırında toprak kayması

7,3 büyüklüğündeki depremin yaşandığı Irak-İran sınırında toprak kaymalarının yaşandığı açıklandı.

13.11.2017 - 17:00
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İran-Irak sınırında yaşanan 7.3 büyüklüğündeki depremin sınır kesiminde toprak kaymalarına neden olduğu belirlendi.

İMO'DAN AÇIKLAMA

İnşaat Mühendisleri Odası Diyarbakır Şubesi (İMO) tarafından yapılan yazılı açıklamada, İMO Diyarbakır Şubesi, merkez üssü Süleymaniye kenti olan 7.3 büyüklüğündeki depremde yüzlerce kişimin yaşamını yitirdiği, binlerce kişinin de yaralandığı belirtildi.

"Depremde yaşamını yitirenlere Allah'tan rahmet, yaralılara da acil şifalar diliyoruz. Irak Kürt Bölgesi'nin Süleymaniye kentinde 12 Kasım 2017 günü saat 21.18 sıralarında 7.3 büyüklüğünde bir deprem İran, Irak, Suriye, Kuveyt ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde de hissedildi. Deprem nedeniyle özellikle İran-Irak sınırında toprak kaymalarının meydana geldiği yönünde bilgiler alıyoruz. Depremde en çok İran'ın Kirmanşan eyaletine bağlı Kasrı Şirin kentinin etkilendiği bildirildi. Depremde şimdiye kadar çoğu Kasr-ı Şirin kentinde olmak üzere yüzlerce kişinin yaşamını yitirdiği, binlerce kişinin de yaralandığı belirtiliyor. Kirmanşan eyaletinde on binlerce insanın evlerini terk ettiği haberleri geliyor. İMO Diyarbakır Şubesi ile TMMOB'un oluşturduğu teknik heyetimiz, deprem bölgesinde inceleme yaptıktan sonra detaylı açıklama yapacaktır" açıklaması yapıldı.

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