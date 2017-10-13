Türkmenelicephesi.com adlı sitenin aktardığı bilgilere göre, Irak Ordusu ve Haşdi Şabi Birlikleri, dev askeri konvoyla Kerkük’ün Tazehurmatu ilçesine bağlı Beşir kasabasına girdi.

KONVOYLAR BEŞİR KASABASINDA

Kerkük’te terör örgütü PKK'nın işgaline yönelik başlatılacak operasyonlara katılmak için Bağdat’tan dev askeri konvoylar Beşir kasabasında toplanmaya devam ediyor.

Irak Ordusu ardından Haşdi Şabi Birlikleri'nden oluşan dev askeri konvoy, Kerkük’e Tazehurmatu ilçesine bağlı Beşir kasabasında Irak Başbakanı İbadi’nin emrini bekliyor.

IKBY'NİN OPERASYON KORKUSU

Anadolu Ajansı'nın haberine göre Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin Peşmerge Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Peşmerge Bakanlığı görevini vekaleten yürüten Serbest Lezgin'in, ABD'nin Erbil Başkonsolosu Ken Gross ile Erbil kentinde bir araya geldiği ifade edildi.

Irak Ordusu'ndan Kerkük'e operasyon hazırlığı VİDEO

Toplantıda Irak ordusu ve Peşmerge güçleri arasındaki temas hattında son günlerde meydana gelen hareketliliğin ele alındığı belirtilen açıklamada, IKBY'nin ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyon güçlerinin bu durumdan haberdar olmasını istediği kaydedildi.

ASKERİ HAREKETLİLİK ARTTI

Lezgin'in görüşme esnasında Gross'a Irak ordusunun Musul'un batısında yer alan Sincar ve Kerkük'ün güneyine yakın mevzilerde askeri hareketliliğin arttığını ve bunun iyi bir niyet göstergesi olmadığını söylediği aktarıldı.

Açıklamada Lezgin'in uluslararası koalisyon güçlerinin bölgedeki gelişmeleri yakından takip etmesini, istenmeyecek durumların yaşanmasına izin verilmemesini talep ettiği belirtildi.

Buna karşılık ABD Erbil Başkonsolosu Gross ise gelişmeleri yakından takip ettiklerini ve istenmeyecek durumlara karşı hassas davranılması gerektiğini söylediği kaydedildi.

İBADİ SALDIRI PLANIMIZ YOK DEMİŞTİ

IKBY Güvenlik Ajansı, dün yaptığı açıklamada Irak merkezi hükümetinin Kerkük ve Musul vilayetlerinde askeri operasyon için hazırlık yaptığı iddiasında bulunmuştu.

Bunun üzerine Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, silahlarını halka doğrultmayacaklarını ve Kürtlerle savaş başlatmayacaklarını söylemişti.