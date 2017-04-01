taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
88.947
USD
3,6341
EURO
3,8737
ALTIN
145,81
PETR
53,6400

Irak Parlamentosu'ndan Kerkük kararı

Irak meclisi, Kerkük'teki resmi kurumlara yalnızca Irak bayrağı asılması kararını onayladı.

01.04.2017 - 14:48
  1. Haberler
  2. Dünya
Irak Parlamentosu'ndan Kerkük kararı

kerkük

Irak Türkmen milletvekili Hasan Turan, mecliste bugün düzenlenen oturumda Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) bayrağının tek taraflı onayla Kerkük'teki kamu binalarına asılması konusunun oylamaya sunulduğunu söyledi.

'SADECE IRAK BAYRAĞI' KARARI

Milletvekili Turan, söz konusu oturumda Kerkük'te sadece Irak bayrağının asılmasının onaylandığını ifade etti.

KÜRT VEKİLLER OTURUMU TERK ETTİ

Turan, Kürt milletvekillerinin oturumu terk ederek, oylamaya katılmadığını da sözlerine ekledi.

Meclis oturumunun Selim el-Cuburi başkanlığında 186 milletvekilinin katılımıyla açıldığı ifade edildi.

Türkmen ve Arap üyelerin boykot ettiği 26 Kürt üyenin katılımıyla toplanan Kerkük İl Meclisi'nde geçen hafta salı günü yapılan oylamada kentteki kamu binalarına Irak bayrağının yanında Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) bayrağının asılması kararı kabul edilmişti.

Kerkük Meclisi'nde Kürdistan bayrağı açıldı VİDEO

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Tahliye edilen 21 kişiye yeniden gözaltı kararı

Tahliye edilen 21 kişiye yeniden gözaltı kararı

229
Trump Flynn sorularını dinlemedi

Trump Flynn sorularını dinlemedi

34
FETÖ'den yargılanan 21 ismin serbest bırakılmasına tepki

FETÖ'den yargılanan 21 ismin serbest bırakılmasına tepki

125
Milli Savunma Bakanı'ndan El Bab açıklaması

Milli Savunma Bakanı'ndan El Bab açıklaması

59
Saadet Partili kadınlardan CHP’ye Hayır desteği

Saadet Partili kadınlardan CHP’ye Hayır desteği

404
FETÖ'cü pilotlar kamu malına 80 milyonluk zarar verdi

FETÖ'cü pilotlar kamu malına 80 milyonluk zarar verdi

60
TRT'nin 200 bin saatlik arşivi halka açıldı

TRT'nin 200 bin saatlik arşivi halka açıldı

24
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM