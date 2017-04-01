Irak Parlamentosu'ndan Kerkük kararı

Fırat Kalkanı başarıyla tamamlandı. Fikri Işık, "Bu biz hemen dönüyoruz anlamı taşımıyor. Tehdit varsa operasyon olacak" dedi.

Saadet Konya kadın kolları CHP'li kadın kollarını ziyaret etti. Onları, "CHP'nin yolu Kur'an yolu değil" diyen vekil karşıladı.

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TRT'nin 200 bin saatlik arşivi halka açıldı

TRT, dünyada sadece İngiltere ve İsveç gibi birkaç ülkede uygulanmakta olan arşivlerin internetten sunumunu hayata geçirdi.