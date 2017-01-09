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Irak ve Türkiye arasında enerji işbirliği

Irak ile Türkiye arasında petrol ve enerji alanlarındaki işbirliğinin güçlendirileceği bildirildi.

AA | 09.01.2017 - 17:42
  1. Haberler
  2. Ekonomi

Irak Petrol Bakanı Cebbar Ali Hüseyin Luaybi'nin basın ofisinden yapılan açıklamada, "Başbakan Binali Yıldırım'ın gerçekleştirdiği Bağdat ziyareti sonrası, iki ülke arasında petrol ve enerji alanlarındaki ilişkilerin gelişeceği ve bu alanlarda işbirliğinin güçleneceği" belirtildi.

"GÖRÜŞMELERİMİZ OLUMLU GEÇTİ"

Iraklı Bakanın ifadelerine yer verilen açıklamada, "Türkiye ile görüşmelerimiz olumlu geçti. İki tarafı ilgilendiren konuların değerlendirilmesi ve işbirliği için en kısa zamanda doğrudan diyaloğa geçilmesi konusunda mutabakata varıldı." denildi.

Luaybi ayrıca Musul'un terör örgütü DEAŞ'tan kurtarılmasının ardından, Kerkük-Musul-Ceyhan boru hattının tekrar faaliyete geçirilmesi ve petrol boru hatlarının yeninden tamir edilmesi konularının da ele alındığı kaydedildi.

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