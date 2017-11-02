taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
114.064
USD
3,8031
EURO
4,4315
ALTIN
156,07
PETR
60,5800

Irak yönetiminden IKBY'ye harekat planı

Irak hükümeti, IKBY'yi sınır kapılarını devretmediğini söyledi ve Kürt mevzilerini güçlendirebilmek için zaman kazanmaya çalışmakla suçladı.

02.11.2017 - 11:10
  1. Haberler
  2. Dünya

2

Irak hükümeti, IKBY'yi Türkiye, İran ve Suriye ile sınır kapılarının Bağdat'a devrini geciktirmekle suçladı ve Kürt bölgesine karşı yeniden askeri harekata geçebileceğini söyledi.

IRAK BİRLİKLERİNİN GÖZETİMİNİ KABUL ETMİŞLERDİ

Kürt yetkililer dün yaptıkları açıklamada, Irak birliklerinin sınır kapılarındaki gözetimlerini kabul edeceklerini ancak Kürt bölgesine geçişlerin tümüyle IKBY kontrolünde olması gerektiğini söyledi.

"ZAMAN KAZANMAYA ÇALIŞIYORLAR"

Irak Ortak Operasyon Komutanlığı da IKBY'yi Kürt mevzilerini güçlendirebilmek için 'zaman kazanmaya çalışmakla' suçladı.

İlginizi Çekebilir
İşkenceci Esad rejimi can almaya devam ediyor
Suriye İnsan Hakları Ağı, ekim ayında Esad rejiminin Suriye'de en az 20 kişiye işkence yaparak öldürdüğünü tespit etti.
Pablo Escobar'ın eşi ve oğluna soruşturma
Arjantin’de hükümet, Kolombiyalı uyuşturucu baronu Pablo Escobar’ın eşi ve oğlu hakkında kara para aklama suçlamasıyla soruşturma açacak.
Mısır Mursi döneminde Türkiye'den aldığı krediyi ödedi
2012 yılında eski cumhurbaşkanı Muhammed Mursi döneminde Türkiye'den 1 milyar dolar kredi alınmıştı.
Amerika'dan petrol ihracatında rekor
ABD'de ham petrol ihracatı, 27 Ekim'de günlük bazda 2,13 milyon varile yükselerek rekor kırdı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Şemdinli'de 8 şehit

Şemdinli'de 8 şehit

331
İngiliz Parlamentosu'nda konuşan FETÖ'cülere protesto

İngiliz Parlamentosu'nda konuşan FETÖ'cülere protesto

106
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Edip Uğur yorumu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Edip Uğur yorumu

90
Jennifer Lopez nasıl aşık olduğunu anlattı

Jennifer Lopez nasıl aşık olduğunu anlattı

29
Avukat Kudbettin Kaya'ya suikast anı

Avukat Kudbettin Kaya'ya suikast anı

28
Murathan Mungan Osman Kavala'ya kefil oldu

Murathan Mungan Osman Kavala'ya kefil oldu

75
Meral Akşener'e NED destekli başdanışman

Meral Akşener'e NED destekli başdanışman

106
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM