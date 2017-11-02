Irak yönetiminden IKBY'ye harekat planı

Irak hükümeti, IKBY'yi Türkiye, İran ve Suriye ile sınır kapılarının Bağdat'a devrini geciktirmekle suçladı ve Kürt bölgesine karşı yeniden askeri harekata geçebileceğini söyledi.

IRAK BİRLİKLERİNİN GÖZETİMİNİ KABUL ETMİŞLERDİ

Kürt yetkililer dün yaptıkları açıklamada, Irak birliklerinin sınır kapılarındaki gözetimlerini kabul edeceklerini ancak Kürt bölgesine geçişlerin tümüyle IKBY kontrolünde olması gerektiğini söyledi.

"ZAMAN KAZANMAYA ÇALIŞIYORLAR"

Irak Ortak Operasyon Komutanlığı da IKBY'yi Kürt mevzilerini güçlendirebilmek için 'zaman kazanmaya çalışmakla' suçladı.