Irak'ta deprem sonrası ilk sabah

Irak ile İran sınırındaki Halepçe yakınlarında meydana gelen deprem sadece bölgeyi değil tüm dünyayı sarstı. Gece saatlerinde gelen fotoğraflardan depremin korkutuculuğu hissedilirken, günün aydınlanması ile çıkan korkunç manzara bilançoyu ortaya koydu.

SAĞLAM BİNA KALMADI

Süleymaniye yakınlarında kaydedilen bu görüntülerde binaların neredeyse tamamında ağır hasarın meydana geldiği görülüyor. Kiminin duvarlarının yıkıldığı, kiminin çatısının çöktüğü, kimininse tamamen yıkıldığı bölgede nerdeyse hiç sağlam bina kalmadı.

ÇARESİZ BAKIŞLAR

Bölgedeki yıkım en çok da halkı etkiledi. Canlarını kurtaran halk bu sefer de yıkılan evleri, enkaz altında kalan eşyaları, arabaları, kaybettiği yakınları ve acıları ile baş başa kaldı. Doğup büyüdükleri toprakları ABD işgalinden bu yana ilk kez böyle gören bölge halkı, enkaz manzarasına çaresiz bir biçimde bakakaldılar.

IRAK'TA BÜYÜK YIKIM

Irak-İran sınırında gece saatlerinde meydana gelen 7,3 büyüklüğündeki deprem, bölgede ağır bir yıkım ve büyük bir hasara neden olmuştu. Irak ve İran kaynaklarından gelen son açıklamalara göre ölü sayısının 211'e yükseldiği yaralı sayısının ise 2500'ü bulduğu açıklandı.

Her geçen saat artan bilançonun daha fazla yükselmesinden endişe ediliyor.



