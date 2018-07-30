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Irak'ta protestolar artmaya başladı

İşşizlik ve elektrik kesintisini protesto etmek için Irak'ın güneyinde Musenna'da yaşayan halk oturma eylemi başlattı.

AA | 30.07.2018 - 09:17..
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Irak'ın güneyinde bulunan Musenna vilayetinde yaşayan halk  elektirik kesintisi, işşizlik ve kamu hizmet yoksunluğunu protesto etmek için sokakta oturma eylemi başlattı.  Irak Parlamentosuna bağlı İnsan Hakları Komitesi bu durumun sessiz kalınamayacağını ve Başbakan Haydar El- İbadi'nin bu duruma acilen el atması gerektiğini söyledi.

İBADİ'YE ÇAĞIRIDA BULUNDULAR

İnsan Hakları Komite üyesi olan Zeydan Halaf, vilayette incelemeler yaptıklarını ve alınan sonuca göre bölgenin kamu hizmetinden yoksun olunduğunu tespit ettiklerini söyledi. Halaf, kamu hizmetlerinin sunulması için Başbakan İbadi'nin duruma el atması gerektiğini vurguladı.

BORÇLARDAN DOLAYI İRAN ELEKTRİĞİ KESTİ

Borçlarını ödeyemediği için tedarik ettiği elektriği kesen İran, petrol zenginliği olan Basra ve birçok kenti elektriksiz bırakmıştı. Yapılan elektrik kesintisi termometrenin 50 dereceyi göstermesini rağmen sokaktaki protesto eylemlerine engel olamamıştı.

BAKAN GÖREVDEN ALINDI

Irak Başbakanı Haydar İbadi ise Elektrik Bakanı Kasım el-Fehdavi'yi, elektrik hizmetinin gerilemesinden dolayı hakkında başlatılan soruşturmalar sonuçlanıncaya kadar görevinden uzaklaştırma kararı almıştı.

YOLSUZLUKLAR ARAŞTIRILACAK

Fehdavi, İbadi'nin kararını memnuniyetle karşıladığını ve bakanlıktaki ilgili birimleri, elektrik hizmetindeki aksaklıklar ve yolsuzlukları ortaya çıkarması için çalışmaya çağırdığını belirtmişti.

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