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Irak'ta sıcaklıklar 50 dereceyi geçti

Bağdat'ta hava sıcaklıklarının 50 dereceyi geçmesiyle vatandaşlar yol kenarına yerleştirilen duşlarda serinlemeye çalıştı.

14.06.2017 - 15:00
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IRAK

Bağdatlılar, kent merkezindeki Bab'ül Şarki (Doğu Kapısı) bölgesinde bazı esnaf tarafından yol kenarına yerleştirilen duşlarda serinlerken, halk elektrik kesintisinden şikayet ediyor.

SICAKLIK 51 DERECE

Irak vatandaşı Muhsin Avvad, "Hava sıcaklığı bugün 51 derece. Oruçlu olmamıza rağmen elektrik kesintileri sürüyor. Aşırı sıcaklığa dayanamıyoruz. Esnafın yol kenarına yerleştirdiği duşlarda serinliyoruz." dedi.

Ülkenin güneyindeki Basra kentinde de hava sıcaklıklarının 50 dereceyi geçmesinden dolayı bazı vatandaşlar, Şat'ül Arap Nehri'ne akın ederek serinlemeye çalıştı.

METEOROLOJİ UYARDI

Irak Meteoroloji Kurumu'ndan yapılan açıklamada, başkent Bağdat ve ülke güneyindeki hava sıcaklıklarının kaynama noktasına yükseleceği uyarısında bulunuldu.

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